Ab dem kommenden Monatg wird die Strecke Bern - Freiburg nach zwei Monaten wieder normal befahren. (Symbolbild) Bild: keystone

Bahnlinie Bern-Freiburg ab Montag wieder normal in Betrieb

Nach umfangreichen Bauarbeiten geht die Bahnlinie Bern-Freiburg am Montag wieder in Betrieb. Während der achtwöchigen Streckensperrung arbeiteten über 200 Personen an verschiedenen Projekten. Insgesamt 90 Millionen Franken wurden dabei investiert.

Zu den Hauptarbeiten gehörte der Totalumbau des Bahnhofs Schmitten FR, die Weichenerneuerung auf der Ostseite des Bahnhofs Freiburg, der Fahrbahnunterhalt im Gebiet Düdingen und die Erneuerung von Fahrbahn und Fahrleitungen zwischen Bern und Flamatt, wie die SBB am Mittwoch mitteilte.

Der Bahnhof Schmitten FR wurde komplett umgebaut. Bild: keystone

Während der zweimonatigen Streckensperrungen mussten Reisende auf Ersatzbusse ausweichen oder Umwege in Kauf nehmen. Streckensperrungen bedeuteten für Passagiere oft längere Reisezeiten, räumte die SBB ein. Dennoch seien Totalsperren oft die beste Lösung, denn so könnten die Arbeiten und damit die Unannehmlichkeiten auf wenige Wochen konzentriert werden.

Im Fall der Strecke Bern-Freiburg hätten die Arbeiten ohne Totalsperrung der Strecke rund drei Jahre gedauert, führt die SBB aus.

Ab kommendem Montag, 04:00 Uhr, verkehren nun also wieder wie gewohnt Züge zwischen Bern und Freiburg. Zuvor werden noch letzte Arbeiten abgeschlossen, Sicherungsanlagen montiert und Funktionstests durchgeführt. Am Sonntag finden Probefahrten statt. (sda)