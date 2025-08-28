Der EuroAirport wird künftig besser ans Zugnetz der SBB angeschlossen. Bild: sda

Mit diesem neuen SBB-Zug fährst du ab 2030 direkt ins Elsass

Mehr «Schweiz»

Mit der S-Bahn ins Elsass: Die SBB wollen ihr Angebot über die Landesgrenzen hinaus ausbauen. Dafür hat das Bahnunternehmen 33 weitere Evo Flirt Züge bei Stadler Rail bestellt. Damit soll ab Ende 2030 eine direkte S-Bahnverbindung zwischen der Nordwestschweiz und Mulhouse betrieben werden.

Die Verbindungen sollen die 60'000 Pendlerinnen und Pendler im Dreiländereck Schweiz, Frankreich und Deutschland bedienen, wie die SBB schreiben. Davon würden heute 90 Prozent das Auto benutzen.

Nun haben die SBB erste Bilder der neuen Züge veröffentlicht:

In diesem Gefährt geht es ab 2030 bequem und direkt ins Elsass. bild: sbb

So viel kosten die neuen Züge

Die Einführung des Angebotes erfolgt in zwei Etappen: Ab Dezember bedient die S2 die Strecke Olten–Basel-Mulhouse und die S4 Laufen–Basel-St. Louis. Sobald der Schienenanschluss EAP in Betrieb geht, wird auch der EuroAirport in Basel an die Strecken angeschlossen. Die SBB rechnen aktuell mit einem Zeithorizont 2034/35.

Der neue Linienplan der S-Bahnen. Bild: eurobasilea

Die Beschaffung der Züge kostet die SBB rund 320 Millionen Schweizer Franken. (leo)