Der öffentliche Verkehr am Zürcher HB funktioniert ab Freitag wieder normal

Seit dem 12. Juli herrschte beim Zürcher HB eine riesige Baustelle, die Tramhaltestelle Bahnhofquai wurde altersbedingt im Abschnitt Bahnhofbrücke bis Museumsstrasse instand gesetzt, erweitert und durch Teilerhöhungen der Haltekanten hindernisfrei ausgebaut.

Dies führte in den letzten Wochen zu grossen Einschränkungen im öffentlichen Zürcher Verkehr, insgesamt 13 Tram und Buslinien fuhren andere Strecken oder wurden umgeleitet.

Ab Freitag ist dies wieder vorbei, Pendlerinnen und Pendler können auf die bewährten Tram- und Buslinien setzen.

Noch sind die Arbeiten am HB aber nicht abgeschlossen. Die restlichen Bauarbeiten dauern noch bis Mitte September, diese erfolgen aber am Abend und in der Nacht und sollten keine Auswirkungen auf den Verkehr haben. (ome)