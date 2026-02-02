freundlich
SBB beginnen mit Bauarbeiten am Bahnhof Stäfa – alle Infos

A train en route between Basel and Zurich at the track section in Augst, Switzerland on June 23, 2017. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Eine Lokomotive unterwegs auf dem Streckenabschnitt zwischen Basel und ...
Am Bahnhof Stäfa wird gebaut. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

SBB beginnen mit Bauarbeiten am Bahnhof Stäfa

Die SBB starten die Bauarbeiten am Bahnhof Stäfa. Der Bahnhof wird ausgebaut, damit Reisende künftig stufenfrei ein- und aussteigen können. Damit beginnt eine Reihe von Bauarbeiten entlang des rechten Zürichseeufers.
02.02.2026, 10:4702.02.2026, 10:47

Die SBB starten die Bauarbeiten am Bahnhof Stäfa. Der Bahnhof wird ausgebaut, damit Reisende künftig stufenfrei ein- und aussteigen können. Der Abschluss der Arbeiten ist für Ende 2028 geplant und wird rund 58 Millionen Franken kosten, wie die SBB in einer Mitteilung schreiben.

Beide Unterführungen werden erweitert, mit neuen Rampen sowie einem Lift versehen und für den hindernisfreien Zugang angepasst. Gleichzeitig wird das Mittelperron verbreitert und es entstehen zwei neue Wartehallen. Dies führt auch zu mehreren Einschränkungen.

Ab Februar 2026 ist die Personenunterführung auf der Seite der Bahnhofswiese gesperrt. Der Zugang zum Mittelperron ist weiterhin über die Südseite beim Bahnhofsgebäude möglich. Die Personenunterführung Harmoniestrasse wird ab Oktober 2026 bis Januar 2027 gesperrt. Die Umleitung ist signalisiert.

Arbeiten in der Nacht

Die Bauarbeiten führen teilweise auch zu betrieblichen Einschränkungen. Besonders betroffen ist die Strecke zwischen Rüti ZH und Rapperswil: Sie ist während der Herbstferien vom 2. bis 19. Oktober 2026 gesperrt.

Die SBB empfehlen allen Reisenden, vor jeder Fahrt die Verbindungen im Online-Fahrplan oder der SBB Mobile App zu prüfen.

Startschuss für mehrere Ausbauprojekten

Mit den Bauarbeiten in Stäfa beginnt eine Reihe von Ausbauprojekten am rechten Zürichseeufer. Dies sind:

  • März 2026: Baustart Ausbau Kreuzungsgleis beim Bahnhof Männedorf
  • März bis Oktober 2026: Instandsetzung Stützbauwerk in Herrliberg (Höhe Winkel bis Bahnhof)
  • Juni bis September 2026: Fahrbahnerneuerung beim Bahnhof Herrliberg Richtung Feldmeilen
  • September bis Oktober 2026: Fahrbahnerneuerung zwischen Rüti ZH und Jona
  • Oktober bis November 2026: Fahrbahnerneuerung in Uetikon
  • Punktuelle Einsätze von Schleifzug und Böschungsmäher ganzjährig

(ome)

