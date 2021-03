IT-Probleme bei den SBB: Im Moment kannst du keine Tickets kaufen

Schweiz

Erneut IT-Probleme bei den SBB: Im Moment können Tickets weder an den Automaten noch in den Apps gekauft werden. Auch die Website ist nicht erreichbar. Betroffen sind ebenfalls die Kundeninformationssysteme an den Bahnhöfen.



Zurzeit besteht eine IT-Störung und die Kundeninformationssysteme sind leider schweizweit ausser Betrieb. Ausfälle und Verspätungen werden daher nicht angezeigt.

Bitte Informieren sie sich über die Abfahrtsplakate am Bahnhof.#railinfo — RailService SBB CFF FFS (@RailService) March 19, 2021

Gemäss den SBB sollen Passagiere ohne Tickets trotzdem in die Züge steigen. Das Personal sei informiert.



Auch der Billettverkauf ist aktuell nicht möglich. Reisende ohne Möglichkeit, ein Billett zu kaufen, können ihre Fahrt ohne Fahrausweis antreten. Unser Personal in den Zügen ist informiert. — SBB Medienstelle (@sbbnews) March 19, 2021

Wie lange die Störung dauert, ist noch unklar. Bereits vor vier Tagen hatten die SBB IT-Probleme mitten im Abendverkehr. (mlu)



