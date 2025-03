Züge verkehren nach Entgleisung bei Eschenz TG ab Mittwoch wieder

Der Zug entgleiste bei einem Bahnübergang, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Die Ursache ist unklar und wird von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) abgeklärt. (sda)

Die ausserordentlichen Bauarbeiten nach der Entgleisung konnten früher als zunächst erwartet beendet werden, schrieben die SBB am Dienstag in einer Mitteilung. Ab Mittwoch, 4 Uhr, würden die Züge wieder verkehren. Ursprünglich wurde mit einem Unterbruch bis Donnerstag gerechnet.

Auf der Bahnlinie zwischen Stein am Rhein SH und Eschenz TG verkehren die Züge ab Mittwochmorgen wieder. Die Strecke war gesperrt, weil am vergangenen Freitagnachmittag eine S-Bahn entgleiste. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Ein Thurbo war am Freitag zwischen Stein am Rhein und Eschenz entgleist. (Symbolbild)

Ein Thurbo war am Freitag zwischen Stein am Rhein und Eschenz entgleist. (Symbolbild) bild: SBB

