Ein Viertel der Schweizer Kinder kann schlecht lesen und 6 weitere Punkte der Pisa-Studie

Die Schweiz schlägt sich in der neuesten Pisa-Studie insgesamt gut. Im längerfristigen Trend zeigt sich gerade in der Mathe aber ein leichter Abwärtstrend.

Was ist die Kurzfassung?

Im internationalen Vergleich schneiden die 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften gut bis sehr gut ab. In allen drei getesteten Kompetenzbereichen liegt die Schweiz über dem OECD-Durchschnitt. Die besten Testergebnisse erreichen die 15-Jährigen in der Schweiz in Mathematik, wie die aktuelle PISA-Studie zeigt.

Wie schlägt sich die Schweiz in der Mathematik?

Mit durchschnittlich 508 Punkten schneiden die 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz auf der globalen PISA-Skala in der Mathematik erneut sehr gut ab.

Ausgewählte Vergleichsländer: Lesebeispiel: Im OECD-Vergleich ist im Bereich Mathematik nur Estland besser als die Schweiz. Die Nummern rechts zeigen die Verteilung der Noten von 1 bis 6. 4 Prozent erreichten eine Note 6, 6 Prozent unter Niveau 1a. bild: pisa schweiz / edk

Das Resultat liegt über dem OECD-Durchschnitt von 472 Punkten. Die Schweiz erreicht damit das achtbeste Ergebnis aller teilnehmenden Länder. Sechs asiatische Länder oder Territorien sowie Estland sind besser als die Schweiz, wobei der Rückstand zu Estland im Bereich statistischer Unschärfen liegt.

Die übrigen 73 Länder schneiden signifikant schlechter ab. Allerdings erreichen 19 Prozent der 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz die von der OECD beschriebenen Mindestanforderungen an eine mathematische Grundbildung nicht. Der Anteil an besonders leistungsstarken Jugendlichen in Mathematik beträgt 16 Prozent.

Die Rangliste (inkl. Länder ausserhalb OECD)

Singapur (575) Macao-China (552) Chinesisches Taipei (547) Hongkong-China (540) Japan (536) Korea (527) Estland (510) Schweiz (508) Kanada (497) Niederlande (493) Irland (492) Belgien (489) Dänemark (489) Vereinigtes Königreich (489) Polen (489)

Wie schlägt sich die Schweiz im Lesen?

Die durchschnittliche Leseleistung von 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz bleibt mit 483 Punkten gut. Das Ergebnis liegt über dem OECD-Durchschnitt von 476 Punkten und ist mit den Ergebnissen 2015 und 2018 vergleichbar.

Ausgewählte Vergleichsländer: Der Vergleich mit der OECD und die Verteilung der Noten. bild: pisa schweiz / edk

Der Anteil der leistungsschwachen Jugendlichen beträgt 25 Prozent, derjenige der leistungsstarken Jugendlichen 9 Prozent.

Die Rangliste (inkl. Länder ausserhalb OECD)

Singapur (543) Irland (516) Japan (516) Korea (515) Chinesisches Taipei (515) Estland (511) Macao-China (510) Kanada (507) Vereinigte Staaten (504) Neuseeland (501) Hongkong-China (500) Australien (498) Vereinigtes Königreich (494) Finnland (490) Dänemark (489) Polen (489) Tschechische Republik (489) Schweden (487) Schweiz (483) Italien (482)

Wie schlägt sich die Schweiz in den Naturwissenschaften?

Auch bei den Naturwissenschaften sind die durchschnittlichen Leitungen mit 503 Punkten im guten Bereich. Der OECD-Durchschnitt beträgt 485 Punkte. Dieses Ergebnis unterscheidet sich statistisch ebenfalls nicht von den Resultaten von 2015 und 2018.

Ausgewählte Vergleichsländer: Der Vergleich mit der OECD und die Verteilung der Noten. bild: pisa schweiz / edk

Die Rangliste (inkl. Länder ausserhalb OECD)

Singapur (561) Japan (547) Macao-China (543) Chinesisches Taipei (537) Korea (528) Estland (526) Hongkong-China (520) Kanada (515) Finnland (511) Australien (507) Neuseeland (504) Irland (504) Schweiz (503) Slowenien (500) Vereinigtes Königreich (500)

Wie sind die Ergebnisse im langfristigen Vergleich?

Wie sind die Ergebnisse einzuschätzen? Im Schweiz-Bericht der Pisa-Studie 2022 werden die Ergebnisse folgend im längerfristigen Trend eingeschätzt:

Mathe: «Betrachtet man die Verteilung auf die Kompetenzniveaus in der Domäne Mathematik im Trend, so zeigt sich seit 2015 ein leichter Rückgang des Anteils an leistungsstarken Schülerinnen und Schülern und eine leichte Erhöhung des Anteils leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler (2015: leistungsschwach 16 % und leistungsstark 19 %; 2022: leistungsschwach 19 % und leistungsstark 16 %). Diese Veränderungen sind statistisch signifikant und weisen damit auf einen ungünstigen mittelfristigen Trend bei den Mathematikkompetenzen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler in der Schweiz hin. Es muss aber festgehalten werden, dass es sich hierbei nur um geringfügige Veränderungen handelt» (PISA 2022. Die Schweiz im Fokus, 2023, S. 29).

Lesen: «Betrachtet man die Verteilung auf die Kompetenzniveaus in der Domäne Lesen im Trend, dann zeigt sich, dass der Anteil leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler (unter Kompetenzniveau 2) zwischen 2015 und 2022 von 20 Prozent auf 25 Prozent signifikant angestiegen ist. Der Anteil leistungsstarker Schülerinnen und Schüler (Kompetenzniveaus 5 und6) ist stabil geblieben (8 % im Jahr 2015; 9 % im Jahr 2022: Differenz nicht statistisch signifikant).» (PISA 2022. Die Schweiz im Fokus, 2023, S. 30).

Naturwissenschaften: «Betrachtet man die Verteilung auf die Kompetenzniveaus in der Domäne Naturwissenschaften im Trend, so zeigt sich, dass der Anteil leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler (unter Kompetenzniveau 2) stabil geblieben ist: 18 Prozent im Jahr 2015 und 19 Prozent im Jahr 2022 (nicht statistisch signifikant). Der Anteil leistungsstarker Schülerinnen und Schüler (Kompetenzniveaus 5 und 6) hat sich ebenfalls nicht verändert: Er bleibt zwischen 2015 und 2022 stabil bei 10 Prozent.» (PISA 2022. Die Schweiz im Fokus, 2023, S. 30f.).

Welchen Einfluss hatte Corona auf die schulischen Kompetenzen?

Gemäss Pisa-Studie keinen grossen. Es seien keine «negativen Auswirkungen auf die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler» in der Schweiz in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften festgestellt worden, kommt der Pisa-Bericht zum Schluss.

Die Schweiz hatte zwar ab Frühjahr 2020 sowohl auf Sekundarstufe I als auch auf Sekundarstufe II wegen Covid-19 Schulschliessungen angeordnet, diese waren jedoch im internationalen Vergleich relativ kurz. So berichtete ein Grossteil der Schweizer 15-Jährigen aus allen drei Sprachregionen von «positiven Lernerfahrungen und einem hohen Wohlbefinden» in dieser Zeit, wie es weiter heisst.

Hingegen fehlte bei «rund der Hälfte der befragten Schülerinnen und Schülern» die Lernmotivation. Wie der Bericht zeigt, konnte jedoch «insbesondere die Erreichbarkeit der Lehrperson die Lernmotivation verbessern».

Wie viele Schüler wurden gemobbt?

Auch zum Thema Mobbing wurden die 15-Jährigen befragt. Im Vergleich zur Pisa-Studie 2018 fühlten sich die Jugendlichen Mobbing weniger ausgesetzt. So betrug 2022 der Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz, die nach eigenen Angaben mehrfach pro Monat Mobbing-Erfahrungen machen, 19 Prozent und ist damit vergleichbar mit dem OECD-Durchschnitt.

Vergleichsländer mit deutlich höheren Werten seien Deutschland, Österreich, Kanada, Frankreich und Estland, heisst es in der Pisa-Studie. Signifikat weniger Mobbing-Erfahrungen als in der Schweiz machen hingegen Jugendliche in Finnland und Italien.

Der Bericht kommt zum Schluss, dass ausserdem das positive Gefühl der Zugehörigkeit zur Schule gestiegen sei. (sda/jaw)

