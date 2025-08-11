sonnig22°
DE | FR
burger
Schweiz
Schule - Bildung

Historiker befürchten Abbau von Geschichtsunterricht wegen Lehrplan

Der Unterricht einer Gymnasialklasse anlaesslich der Eroeffnung der neuen Kantonsschule Uetikon am See, am Montag, 20. August 2018, in Uetikon am See. Das neue Gymnasium bietet 500 Schuelerinnen und S ...
Unterricht an einem Gymnasium im Kanton Zürich. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

«Absurd»: Historiker befürchten Abbau von Geschichtsunterricht wegen Lehrplan-Reform

11.08.2025, 11:3311.08.2025, 11:33
Mehr «Schweiz»

Die Gymnasien in der Schweiz müssen bis 2029 einen neuen Lehrplan implementieren. Der Unterricht wird künftig mehr Fächer umfassen – und einen neuen Unterrichtsbereich: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Das ist kein neues Fach, sondern eine inhaltliche Ausrichtung zur Orientierung.

Dafür werden die Schulen wohl den Geschichtsunterricht kürzen, schreibt die NZZ. Das alarmiert Martin Pryde, den Präsidenten des Vereins Schweizerischer Geschichtslehrpersonen. Gegenüber der Zeitung sagt er, es sei «absurd», Geschichtslektionen zu streichen. Es werde immer betont, man wolle die heutigen Ereignisse auch historisch einordnen.

«Wie will man das Zeitgeschehen ohne historische Kenntnisse verstehen? Es ist absolut stossend, dass offensichtlich das Gefühl vorherrscht: Das geht auch mit weniger Lektionen, das genügt schon.»
Martin Pryde

Das Problem werde auf die leichte Schulter genommen. Weiter würden viele denken, historisches Wissen bringe nichts auf dem Arbeitsmarkt. Der Geschichtsunterricht bereite jedoch sehr wohl aufs Berufsleben vor.

«Man lernt etwa, mit Quellen umzugehen. Dass die Schüler das können: Das ist ja eine Forderung, die explizit an die Schulen gestellt wird.»

Philippe Weber, Dozent der Fachdidaktik Geschichte an der Universität Zürich, verweist gegenüber der NZZ auf das Ziel der Reform, die Mint-Fächer sowie Wirtschaft und Recht zu stärken. Darunter werde das Ansehen des Schulfachs Geschichte leiden. Historisches Denken – «also auch demokratisches Denken» – gerate in die Defensive.

(rbu)

Das könnte dich auch interessieren:

Diese zwölf Schwerpunktfächer sollen Zürcher Gymis ab 2029 anbieten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
History Porn Teil XI: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern
1 / 32
History Porn Teil XI: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern
London, 1935: Padaung-Frauen aus Myanmar, auch als «Giraffen-(Hals)-Frauen» bezeichnet, betrachten einen königlichen Garden. Legen die Frauen ihren Halsschmuck nach jahrelangem Tragen ab, werden die Striemen und Quetschungen am Hals und die hängenden Schultern sichtbar. Da der Panzer lange wie eine Stütze wirkt, können die Frauen ihren Kopf nur unter Anstrengung aufrecht halten und kaum drehen. Der Muskelschwund ist unübersehbar, die Gefahr, sich bei einem Sturz das Genick zu brechen, erhöht. Während sich die Halsmuskulatur aber rasch wieder erholt, sind die Deformationen des Skeletts irreversibel. bild: reddit ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Rucksack-Verbot an dieser US-Schule sorgt für viel Kreativität bei den Schülern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
6 Sex-Karten, die dich hoffentlich befriedigt zurücklassen
Meistkommentiert
1
Ex-Basler wechselt zu Granit Xhakas Sunderland +++ YB holt Bundesliga-Stammspieler
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
Dieser Philosoph hilft Trump, den perfekten Überwachungsstaat zu schaffen
4
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
5
«Ich habe täglich geweint» – zwei Frauen über ihre Schönheitseingriffe
Meistgeteilt
1
Nato-Chef Rutte: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl unvermeidbar
2
Auch Australien will Palästina anerkennen +++ Al-Dschasira-Mitarbeiter in Gaza getötet
3
Vor Perseiden-Nacht: Das sind die grössten Lichtsünden
4
Servette stellt neuen Trainer vor +++ Aarau unterliegt Saudis klar
5
Weil Coltorti «die Energie» verlässt, kommt es zum grössten Goalieflop der Super League
11 Tage eingesperrt im Gotthard – Ella (23) möchte Astronautin werden
Ein international ausgewähltes Team aus Studierenden simuliert im Innern des Gotthards eine Mondmission. Die 23-jährige Ella Ganzer aus München gehört zur Crew.
«Es ist eine Festung und kein Bunker, wie in den Medien mitunter zu lesen war», sagt Museumsleiter Damian Zingg gleich nach der freundlichen Begrüssung.
Zur Story