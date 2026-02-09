wechselnd bewölkt
Vom 25. Februar bis 4. März: Autonummer SO 1 wird wieder versteigert

Kanton Solothurn versteigert Autokontrollschild SO 1.
Die Autonummer «SO 1» kommt erneut unter den Hammer.Bild: Motorfahrzeugkontrolle Solothurn

Nach gescheiterter Auktion: Autonummer «SO 1» wird wieder versteigert

09.02.2026, 11:1009.02.2026, 11:28

Die Versteigerung des Nummernschilds SO 1 im Kanton Solothurn wird neu aufgesetzt. Wie die «Solothurner Zeitung» berichtet, wird die Auktion vom 25. Februar bis zum 4. März erneut durchgeführt.

Eigentlich hatte die Auktion bereits im Dezember stattgefunden. Wegen missbräuchlicher Angebote musste sie damals allerdings abgebrochen werden.

«Insbesondere wegen der ungewöhnlich grossen Preissprünge kam der Verdacht unseriöser Gebote auf. Die unverzügliche, direkte Kontaktaufnahme mit den Meistbietenden hat diesen Verdacht bestätigt», sagte damals der Kanton. (ome)

Mehr zu «SO 1»:

Wegen «missbräuchlicher Angebote»: Auktion für Nummernschild SO 1 wird neu aufgesetzt
Preis auf Rekordhoch: Solothurn versteigert Autonummer «SO 1»
Video: watson
