Die Autonummer «SO 1» kommt erneut unter den Hammer. Bild: Motorfahrzeugkontrolle Solothurn

Nach gescheiterter Auktion: Autonummer «SO 1» wird wieder versteigert

Mehr «Schweiz»

Die Versteigerung des Nummernschilds SO 1 im Kanton Solothurn wird neu aufgesetzt. Wie die «Solothurner Zeitung» berichtet, wird die Auktion vom 25. Februar bis zum 4. März erneut durchgeführt.

Eigentlich hatte die Auktion bereits im Dezember stattgefunden. Wegen missbräuchlicher Angebote musste sie damals allerdings abgebrochen werden.

«Insbesondere wegen der ungewöhnlich grossen Preissprünge kam der Verdacht unseriöser Gebote auf. Die unverzügliche, direkte Kontaktaufnahme mit den Meistbietenden hat diesen Verdacht bestätigt», sagte damals der Kanton. (ome)