Probleme in Solothurner Lebensmittelbetrieben wegen Personalmangels

In jedem zweiten Kontrollfall wurden auch die räumlich-betrieblichen Verhältnisse bemängelt. Oft seien die finanziellen Mittel für einen adäquaten baulich-technischen Unterhalt immer noch knapp, schrieb die Lebensmittelkontrolle. Dies sei in vielen Betrieben eine Folge der einschneidenden finanziellen Ausfälle während der Corona-Pandemie. (sda)

Beim Einkauf werde oft ein entsprechendes Aktionsangebot berücksichtigt, ohne dass in der Folge im Betrieb die schriftliche Fleischherkunftsdeklaration der veränderten Herkunft des eingekauften Angebotes angepasst werde.

Mit 74 Prozent die grösste Beanstandungsquote gab es bei den Kriterien Temperatureinhaltung, Hygiene sowie die Warenbewirtschaftung. Die im Betrieb beschäftigten Personen hätten diese Mängel durch persönliches Fehlverhalten verursacht, hiess es. Zudem manifestiere sich der besorgniserregende Mangel an Fachkräften in diesem Kontrollkriterium besonders deutlich.

Im vergangenen Jahr nahm das Lebensmittelinspektorat 1971 Kontrollen in Lebensmittelbetrieben vor. Davon waren 1288 risikobasierte Grundkontrollen, 499 Nachinspektionen und Nachbetriebskontrollen sowie sechs Verdachtsinspektionen.

Immer mehr Betriebsverantwortliche hätten Mühe, die notwendigen personellen Ressourcen mit ausgebildetem Personal sicherzustellen, heisst es im am Montag veröffentlichten Jahresbericht der Lebensmittelkontrolle.

Der Fachkräftemangel und höhere Betriebskosten führen in zahlreichen Lebensmittelbetrieben im Kanton Solothurn zu Problemen Dies hat die kantonale Lebensmittelkontrolle festgestellt. Auch in bisher während Jahren gut geführten und unauffälligen Betrieben gab es laut Behörden vermehrt Beanstandungen.

