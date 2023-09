Kult-Werbung: Guetsli-Produzent Wernli ändert seinen PR-Satz

Blick in die Produktionsstätte der Marke Wernli in Trimbach, Solothurn, 9. Mai 2019. Bild: KEYSTONE

Kult-Werbung: Guetzli-Produzent Wernli ändert seinen PR-Satz

Bis vor kurzem wurden die Biscuits der Grossbäckerei Hug mit «Wernli teilt me gernli» beworben. Nun lautet der Spruch wieder anders. Es ist nicht der einzige Kult-Slogan hierzulande, schliesslich gibt es noch Ricola, Nespresso und Co. Wer ist die Nummer 1? Stimme ab!

Benjamin Weinmann / ch media

2016 fanden die beiden Guetzli-Gebrüder Andreas und Werner Hug: Es ist Zeit für einen neuen Slogan. Seit den 1970er-Jahren lautete dieser für die Wernli-Gebäcke «Me het de Wernli eifach gernli». Doch gegen Ende der 2010er-Jahre begannen so genannte Sharing-Economy-Anbieter wie Uber und Airbnb die Wirtschaft aufzumischen. Von diesem Sharing – dem Teilen – liessen sich die Hugs inspirieren. Und so lautete der neue Werbespruch fortan: «Wernli teilt me gernli.»

TV-Spot für Wernli-Waffeln aus den 1970er-Jahren mit dem Werbespruch: «Met het de Wernli eifach gernli.» Video: YouTube/Wernli

Doch nun ist Schluss mit dem Teilen. Die Guetzli, die in Malters LU produziert werden, werden nun wieder mit dem alten, leicht kürzeren Spruch «Wernli het me gernli» beworben, wie Anna Hug, Tochter von Werner Hug und inzwischen Co-Geschäftsführerin in fünfter Generation, auf Anfrage bestätigt. «Das Teilen bleibt natürlich wichtig bei unseren Guetzli», sagt Hug. «Doch wir haben gemerkt, dass der alte Spruch nach wie vor in vielen Köpfen steckt, er ist ganz einfach Kult.»

Guetzli-Gebrüder: Werner (links) und Andreas Hug an einem Medienanlass in Malters, 23. Januar 2019. Bild: PPR

Den Entscheid habe man nicht leichtfertig gefällt, sagt Anna Hug. «Wir haben dafür mit einer Werbeagentur zusammen gearbeitet und Befragungen bei den Konsumentinnen und Konsumenten durchgeführt.» Das diminutive Suffix «-li» setze man noch stärker ein, für weitere PR-Sprüche, wie zum Beispiel am Bahnhof: «Pendlerstressli – mit Wernli pendlisch bitz meh gernli.» Die aktuelle Kampagne dazu ist am Laufen.

Auch Ricola kennt den positiven Fluch des Kultspruchs. 2013 stellte die Baselbieter Familienfirma den seit den 1990er-Jahren verwendeten Slogan «Wer hat’s erfunden?» ein und ersetzte ihn durch «Chrüterchraft!». Auch andere Kampagnen mit den Mottos «Alles Gute» oder «Nimm einfach Ricola» konnten den Original-Spruch im Volksmund nicht vergessen machen. Ein weiteres Beispiel: Seit vielen Jahren setzt die Mobiliar-Versicherung auf verschiedene Variationen der Schadenskizzen und Begleitbriefen, die beginnen mit «Liebe Mobiliar...».

Die Guetzli-Fabrik Wernli geht auf das Jahr 1905 zurück, als der Unternehmer Friedrich Johann Wernli in Trimbach SO eine Zuckerbäckerei eröffnete. Aufgrund mangelnder Nachfrage musste er aber kurz darauf den Betrieb wieder schliessen. Kurze Zeit später wagte sich aber der erst 17-jährige Sohn Fritz mit seinem Ersparten an eine Wiedereröffnung des väterlichen Betriebes, dessen Führung er 1914 mit seinem Bruder Paul übernahm. Zusammen gründeten sie die «Biscuit-Fabrik Gebrüder Wernli». Die Bäckerei Hug aus Malters LU übernahm Wernli 2008 und führt die Marke seither weiter.

