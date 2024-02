Die besten Schnitzelbängg: So lachen die Basler über den Zürcher Daniel Jositsch

Und s Kohlmanns, daas goot zue und s Merian, daas

goot zue. Und im Hotel Baasel iisch gli dunggel, wie in dr Blinde Kue.

E Dootedanz vo Baize, do kaa me numme hoffe:

Bis miir fertig gsunge hänn, bliibt dää Laade doo no offe.

Schlyychwäärbig