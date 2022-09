«Ein Volk von Egoisten!»: So reagiert Twitter auf die Abstimmungsresultate

Auf Twitter wird bekanntlich ja rege mitgeteilt, was man denkt – so auch nach der gestrigen Abstimmung. Hier einige Tweets, die zeigen, wie emotional die Schweiz auf AHV-Reform, Massentierhaltungs-Initiative und Co. reagiert.

Herr und Frau Schweizer haben gestern abgestimmt über eine Reform der AHV, deren Zusatzfinanzierung über eine erhöhte Mehrwertsteuer, die Massentierhaltungs-Initiative und die Verrechnungssteuer. So reagierte die Twitter-Community auf die Entscheide des Stimmvolkes:

Die Enttäuschten

Bereits im Vorfeld wurde hitzig diskutiert – vor allem über die AHV-Reform. Die Gegnerinnen der Vorlage betonten vor allem die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau, die sich drastisch auf die Rente im Alter auswirkt. Die Befürworter konterten unter anderem damit, dass Frauen eine längere Lebenserwartung haben und deshalb auch länger von der Rente profitieren. Vom Ausgang der Abstimmungen waren diese User zwar enttäuscht – ob sie überrascht waren, sei jedoch dahingestellt.

Die Wütenden

Während einige enttäuscht sind über das Schweizer Stimmvolk, sind andere HÄSSIG. Bei folgenden Twitter-Usern scheint der Glaube an die Menschheit (zumindest innerhalb unserer Landesgrenzen) endgültig erloschen. Spätestens nachdem die letzte Stimme ausgezählt war.

Die Lustigen

Humor ist eine der effektivsten und ausserdem unterhaltsamsten Bewältigungsstrategien, die das menschliche Hirn kennt. Folgende User versuchten ihrem Frust mit weniger harten Worten und Memes Luft zu machen.

Die Pragmatischen

Weil es nicht bloss Schwarz und Weiss gibt, sondern tausende Nuancen dazwischen, entschieden sich diese Twitter-Benutzer für eine pragmatische Ansichtsweise. Mitsamt Einordnen und einer guten Portion «versuch's doch positiv zu sehen».