sonnig19°
DE | FR
burger
Schweiz
Sport

ESAF 2025: Stillgelegter SBB-Bahnhof Weesen wieder in Betrieb genommen

ESAF_2025_Toneatti_SBB_Weesen_MRH_DSC8740.jpg
Der stillgelegte Bahnhof Weesen wird für drei Tage zum Leben erweckt.Bild: ESAF 2025 Glarnerland+ / MAYA RHYNER

Für die ESAF-Besucher wird ein stillgelegter Bahnhof wiederbelebt

Bis zu 120'000 Personen werden pro Tag am ESAF erwartet. Sie sollen wenn möglich mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Dafür wurden die Bahnhöfe Näfels-Mollis und Weesen ausgebaut.
26.08.2025, 11:0026.08.2025, 11:00
Mehr «Schweiz»

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 wird Massen ins Glarnerland locken. Die Organisatoren rechnen pro Tag mit bis zu 120'000 Besucherinnen und Besuchern. Um ein Verkehrschaos zu verhindern, sollen möglichst viele mit dem ÖV anreisen. Doch auch hier brauchte es erst einmal Vorbereitung, denn die Bahnhöfe in Näfels-Mollis und Weesen sind nicht auf solche Massen ausgelegt.

Der ESAF-Hauptbahnhof

Die SBB haben deshalb den ESAF-Hauptbahnhof Näfels-Mollis, von dem aus man zu Fuss zum Festgelände gelangt, ausgebaut. Auf der Näfelser Seite wurde das Perron auf 320 Meter verlängert, auf der Molliser Seite wurde ein zusätzliches Perron inklusive Zugänge errichtet.

Der ESAF-Bahnhof Näfels-Mollis

1 / 8
Der ESAF-Bahnhof Näfels-Mollis

Der Bahnhof Näfels-Mollis, wie man ihn sonst kennt.
quelle: google street view
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Ein stillgelegter Bahnhof wird nach 12 Jahren wiederbelebt

Der Bahnhof Weesen ist eigentlich seit 2013 gar nicht mehr in Betrieb, die Züge fahren normalerweise einfach vorbei. Für drei Tage wird er nun nach 12 Jahren temporär reaktiviert. Auch hier wurde ein 320 Meter langes provisorisches Perron gebaut, damit lange Fernverkehrszüge halten können. Gemäss Blick wird es zudem eine mobile Einsatzzentrale der SBB geben, um den Bahnverkehr koordinieren zu können.

Der ESAF-Bahnhof Weesen

1 / 13
Der ESAF-Bahnhof Weesen

So sieht der stillgelegte Bahnhof Weesen normalerweise aus.
quelle: google street view
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Das erscheint plausibel, setzen die SBB doch ganze 500 Extrazüge ein an diesen drei Tagen. 170'000 Sitzplätze werden so geschaffen. Würde man alle Züge aneinander reihen, würde die Kolonne über 100 Kilometer lang werden, heisst es in einer Mitteilung.

Begrenzte Infrastruktur, angepasster Fahrplan

Trotzdem muss laut SBB mit Verspätungen und Wartezeiten gerechnet werden, da die Bahnstrecken im Kanton Glarus grösstenteils einspurig sind und die Infrastruktur an ihre Grenzen kommen dürfte.

Der Fahrplan wird übers Wochenende angepasst, die Strecke zwischen Näfels-Mollis und Netstal wird unterbrochen. Die Züge zwischen Netstal und Linthal verkehren, auf der gesperrten Strecke muss auf den Bahnersatz umgestiegen werden. Der Bahnhof Näfels-Mollis wird so zum Endbahnhof. Der erste Zug, der am ESAF-Hauptbahnhof eintrifft, sollte um 4.30 Uhr ankommen. In Weesen trifft der erste Zug um 4.56 Uhr ein.

2,8 Millionen Franken für Perron-Ausbau

Von Weesen aus bringen Shuttle-Busse die Besucherinnen und Besucher zum Festgelände. Nach dem ESAF werden die Perrons wieder zurückgebaut.

Der Ausbau der beiden Bahnhöfe kostet rund 2,8 Millionen Franken. Die Kosten werden vom Verein ESAF 2025 Glarnerland+ getragen. Der Rückbau findet von September bis Oktober statt. (vro)

Mehr zum ESAF 2025:

Das Schwinger-ABC, damit du beim ESAF mitreden kannst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Favoriten am ESAF 2025 in Mollis
1 / 14
Die Favoriten am ESAF 2025 in Mollis

Das Sägemehl in Mollis wird gepflegt. Am Sonntag verlässt es einer von 274 Teilnehmern als Schwingerkönig.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So geht Schwingen – ein Crash-Kurs zum Eidgenössischen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
2
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew
3
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
4
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistkommentiert
1
Dortmund verlängert mit Trainer Kovac +++ Luganos Hajdari in die Bundesliga
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
4
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
5
«Sie waren ausser sich»: So geht es Lausanne am Tag nach der Krawallnacht
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Trump will Magnete aus China und droht mit Zöllen
3
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
4
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
25. August 1991: Weil Jordan-Stammfahrer Bertrand Gachot wegen eines Tränengas-Angriffs auf einen Polizeibeamten in London verhaftet wird, kommt der 22-jährige Michael Schumacher unverhofft zu seinem Formel-1-Debüt. Der Kerpener überzeugt sofort, obwohl er im Rennen nicht weit kommt.
Wenn Michael Schumachers Karriere mit einer Rennstrecke in Verbindung gebracht wird, dann fällt fast immer der Name Spa-Francorchamps. Mit sechs Siegen beim GP von Belgien ist der siebenfache Weltmeister Rekordsieger in den Ardennen. Dass seine Formel-1-Karriere aber ebenfalls in Spa beginnt, das wissen nur eingefleischte Schumi-Fans.
Zur Story