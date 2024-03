Velolegende Beat Breu: «Es geht mir himmeltraurig»

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Ein Lichtblick sei im Moment einzig, dass er erneut im Zirkus arbeiten könne. Das gebe ihm Halt, so Breu. «Wenn ich im Zirkus bin und dort im Wohnmobil leben kann, dann geht es mir gut.»

«Hier war ich für viele nur noch ein Trottel, der Verlierer der Nation, ein Totalversager, auf den man, wenn er am Boden liegt, einprügeln kann.»

«Auf die Bühne zu gehen, war der grösste Fehler meines Lebens. Dadurch hat man mich in der Schweiz nicht mehr ernst genommen.»

Breu spricht weiter auch über zahlreiche Anekdoten aus seinem Profileben als Radfahrer und bekundet, dass er verschiedene Entscheidungen in seinem Leben bereut. So zum Beispiel jene, als Komiker aufzutreten.

Einst als «Bergfloh» einer der Lieblinge der Schweizer Sportfans, hat Beat Breu nach seiner Karriere eine Menge Tiefschläge verkraften müssen. In einem Interview mit dem Blick spricht Breu nun über seine psychische Verfassung – und offenbart, dass es ihm überhaupt nicht gut geht.

Die Schweizer Radlegende Beat Breu gibt ein Interview – und offenbart intime Einblicke in sein Innenleben. Der 66-Jährige bekundet, dass es im «himmeltraurig» gehe – und, dass er sich das Leben nehmen wollte.

