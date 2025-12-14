Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Sport

Niederreiter schreibt Geschichte und gewinnt sein 1000. NHL-Spiel

Winnipeg Jets&#039; Nino Niederreiter (62) is presented with a silver stick for playing his 1000th game by Jets General Manager Kevin Cheveldayoff before their game against the Washington Capitals in ...
Nino Niederreiter wird für seine Verdienste geehrt.Bild: keystone

Niederreiter schreibt Geschichte und gewinnt sein 1000. NHL-Spiel

Es ist die grosse Nacht von Nino Niederreiter: Der Bündner ist der erste Schweizer, der 1000 Spiele in der besten Eishockeyliga der Welt absolviert hat.
14.12.2025, 08:2714.12.2025, 08:27
Inhaltsverzeichnis
Jets – Capitals 5:1Devils – Ducks 4:1Penguins – Sharks 5:6 OTIslanders – Lightning 3:2 SOAvalanche – Predators 4:2Blue Jackets – Golden Knights 2:3Kings – Flames 1:2 OT

Jets – Capitals 5:1

In seinem 1000. Spiel in der Regular Season der NHL gewinnt Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets gegen die Washington Capitals souverän mit 5:1.

Video: YouTube/NHL

Der Churer ist der erste Schweizer, der diese Marke erreicht, beim Erfolg der Jets stand er während gut 15 Minuten auf dem Eis. «Ich denke alle wollten heute gewinnen, um es eine noch speziellere Nacht zu machen», sagte Niederreiter nach der Partie.

Niederreiter wurde von den Jets ausführlich geehrt. Unter anderem wurde ein minutenlanges Tributvideo gezeigt, indem Meilensteine seiner Karriere und Glückwünsche abgespielt wurden. Zu den Video-Gratulanten gehörten nebst Familienmitgliedern Niederreiters auch Schweizer Persönlichkeiten wie Roger Federer, Marco Odermatt oder Bundesrat Martin Pfister.

Video: YouTube/SPORTSNET

Mehr zu Rekord-Niederreiter:

Eismeister Zaugg
1000 NHL-Spiele und 4 WM-Finals – der grösste Schweizer Spieler der Geschichte?

Devils – Ducks 4:1

Neben Niederreiter feierten weitere Schweizer in der Nacht auf Sonntag Erfolge. Die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler auf dem Eis gewannen gegen die Anaheim Ducks 4:1. Der dritte Schweizer Timo Meier fehlte den Devils aus familiären Gründen. Für die Devils war es der erste Heimsieg seit dem 26. November, als sie in der Verlängerung mit 3:2 gegen die St. Louis Blues gewannen.

Video: YouTube/NHL

Penguins – Sharks 5:6 OT

Auch Philipp Kurashev war mit den San Jose Sharks siegreich. Gegen die Pittsburgh Penguins resultierte nach einem umkämpften Spiel ein 6:5-Sieg in der Verlängerung.

Entscheidend für den Sieg war das dritte Drittel. Während die Sharks zu Beginn noch mit 1:5 im Rückstand lagen, trafen sie innert rund zehn Minuten vier Mal und sicherten sich so die Verlängerung.

Video: YouTube/NHL

Islanders – Lightning 3:2 SO

Eine Niederlage gab es derweil für Janis Moser. Mit Tampa Bay Lightning verlor er gegen die New York Islanders 2:3. Moser traf dabei im dritten Drittel zum 2:2-Ausgleich, der Treffer brachte Tampa schliesslich in die Verlängerung und ins Penaltyschiessen. Dort unterlagen Moser und sein Team.

Video: YouTube/SPORTSNET

Avalanche – Predators 4:2

Auch die Nashville Predators mit Roman Josi mussten gegen Colorado Avalanche eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Für Colorado war es der elfte Heimsieg in Serie.

Video: YouTube/NHL

Blue Jackets – Golden Knights 2:3

Einen Auswärtssieg feierten hingegen die Vegas Golden Knights. Das Team von Goalie Akira Schmid setzte sich 3:2 gegen die Columbus Blue Jackets durch. Schmid kam nicht zum Einsatz.

Video: YouTube/NHL

Kings – Flames 1:2 OT

Als letzter Schweizer kam auch Kevin Fiala zum Einsatz. Er und die Los Angeles Kings verloren in der Verlängerung 1:2 gegen die Calgary Flames. Zuvor hatte der Goalie der Kings, Darcy Kuemper, 36 Paraden gezeigt. Fiala konnte auf der anderen Seite trotz drei Abschlüssen nicht reüssieren.

Video: YouTube/NHL

(con/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Zürcher Gemeinderat gönnt Angestellten eine Woche mehr Ferien
Die Angestellten der Stadt Zürich erhalten eine fünfte Ferienwoche. Dies hat der Gemeinderat am Samstag entschieden. Bisher haben sie vier Wochen Ferien plus sechs Betriebsferientage an Auffahrt und nach Weihnachten – de facto werden es neu also sechs Wochen.
Zur Story