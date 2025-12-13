Blickt bereits auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück: Nino Niederreiter. Bild: keystone

1000 NHL-Spiele und vier WM-Finals – der grösste Schweizer Spieler der Geschichte?

Ist Nino Niederreiter (33) der grösste Schweizer Spieler der Geschichte? Wenn er heute Abend gegen Washington sein 1000. NHL-Spiel bestreitet, darf diese Diskussion neu gestartet werden.

Er ist zwar bisher nicht – wie Roman Josi und Mark Streit – Captain seines NHL-Teams geworden. Er ist zwar ein Erstrundendraft (Islanders Nr. 5 2010), aber kein Nummer-1-Draft wie Nico Hischier. Sein Name steht auch nicht auf dem Stanley Cup wie jene von David Aebischer, Martin Gerber und Mark Streit.

Aber Nino Niederreiter ist nicht nur der erste Schweizer, der in der NHL die 1000er-Marke erreicht. Er ist als vierfacher WM-Silberheld (2013, 2018, 2024, 2025) auch der erfolgreichste Nationalspieler der Geschichte. Mit einer wahrlich imposanten Statistik: 60 WM-Partien, 22 Tore, 20 Assists, 42 Punkte.

Nino Niederreiter ist kein NHL-Superstar im amerikanischen Sinne und hat in der wichtigsten Liga der Welt nicht die Strahlkraft von Roman Josi. Aber er ist hoch geschätzt bei Coaches und im Team und enorm populär bei den Fans. Einerseits durch seine robuste, verlässliche, aufopferungsvolle Spielweise und andererseits durch sein freundliches, bescheidenes Wesen. Ein «Posterboy» unseres Hockeys, der nie vergisst, wo seine Wurzeln sind, sich für «seinen» EHC Chur und fürs Nationalteam engagiert.

Seine Wirkung auf dem Eis lässt sich am ehesten als eine noch talentiertere und schnellere Version von Simon Moser erklären. Er hat eine ähnliche Postur (186 cm/99 kg) wie der ehemalige SCB-Kultcaptain (187 cm/97 kg) und auf die Liga bezogen vergleichbar Statistik. Nino Niederreiter hat in bisher 999 NHL-Partien 495 Punkte (0,50 pro Spiel) produziert und Simon Moser in 744 Spielen der National League 389 Punkte (0,52 pro Spiel).

Der Stilvergleich bestätigt die Einschätzung des internationalen Portals «Eliteprospects», das die beiden so charakterisiert – und sich in der Länge natürlich an der globalen Bedeutung orientiert:

A power forward with good size and strength. Nino Niederreiter is a very good skater, who uses strong strides to gain decent top-speed. Stands strong on his skates and is hard to knock of the puck. A good forechecker, who will battle along the boards and in front of the net for loose pucks. Reads the play well and has the abilities to intercept passes. Owns a hard shot and has very good scoring touch. Niederreiter is a clutch player, who can score important goals.

Simon Moser is a hard working winger, who plays every shift at high intensity. Isn't afraid to go into the hot areas of the rink in order to fight for the puck or score a goal. Needs to work on his consistency and show up every game.

Nino Niederreiter feiert das 1000er-Jubiläum noch vor Roman Josi (35), der aktuell bei 980 Partien in der wichtigsten Liga der Welt steht. Verletzungspech hat dazu geführt, dass er noch nicht 1000 Spiele absolviert hat. Nino Niederreiter hat in der ihm eigenen Bescheidenheit einmal gesagt, es wäre eigentlich unfair, wenn er vor Josi die 1000. Partie bestreiten könnte. Wobei zu beachten ist: Offiziell werden in der NHL nur die Spiele der Regular Season gezählt. Jedoch nicht die Playoff-Partien. Damit alle die gleichen Voraussetzungen haben. Mark Streit steht bei 786 NHL-Partien in der Regular Season.

Insgesamt haben seit der Gründung der NHL (November 1917 in Montréal) erst 415 Spieler mindestens 1000 Spiele absolviert. Nur rund drei bis vier Prozent aller NHL-Profi erreichen dieses seltene Jubiläum. Rekordhalter ist Patrick Marleau mit 1779 Partien. Vor Gordie Howe (1767), Mark Messier (1756) und Jaromir Jagr (1733) als bestem Europäer.

Nino Niederreiters Karriere ist auch deshalb bemerkenswert, weil er sich den Weg nach oben hart und beharrlich erkämpfen musste. Anfänglich scheint sein Weg als Erstrunden-Draft nach oben auf der Autobahn zu verlaufen: Aber bei den New York Islanders geht es drunter und drüber und sie lassen ihren Erstrunden-Draft versauern. Nino Niederreiter kommt bereits im Herbst 2010 mit den Islanders zu seinem NHL-Debut und im Alter von 18 Jahren und 25 Tagen zum ersten NHL-Treffer. Aber in seiner ersten ganzen NHL-Saison (2011/12) kommt er in 55 Partien auf ein einziges Tor und wird für 6 Partien ins Farmteam geschickt. Die Art und Weise, wie er diese schwierige Zeit durchsteht und die Hoffnung nie aufgibt, ist ebenso beeindruckend wie seine gesamte Karriere.

Erst im Laufe der Saison 2013/14 kann er sich in der Liga etablieren. Nachdem sein Agent André Rufener (54) mit Chuzpe und Beharrlichkeit einen Wechsel nach Minnesota durchgesetzt hat. Die Islanders bekommen für Nino Niederreiter den rauen Rumpelstürmer und Drittrundendraft Carl Clutterbuck plus ein Draftrecht.

Dieser Transfer wird zum NHL-Gesprächsthema: André Rufener setzt als Agent gegen Willen und Absicht eines Klubs einen Wechsel durch. Das ist eine unerhörte Anmassung, die sich eigentlich nur die Agenten der absoluten Superstars erlauben dürfen. André Rufener rettet so die Karriere von Nino Niederreiter. Die NHL-Agenten Karriere des ehemaligen Stürmers (über 500 Spiele für Kloten, Davos, die Lakers und Zug) ist eng mit jener von Nino Niederreiter verknüpft und der Zürcher wird beim Jubiläumsspiel am in Winnipeg natürlich vor Ort sein. Er hat für Nino Niederreiter alle Verträge ausgehandelt. Er arbeitet die NHL-Verträge ohne nordamerikanische Partner direkt aus und kein Schweizer Agent hat heute in der NHL so viel Einfluss. Unter anderem brachte er Nikolaj Ehlers, Luca Sbisa, Reto Berra und Sven Bärtschi in die NHL und begnügt sich in der National League mit ein paar wenigen, ausgesuchten Klienten (u.a. Niklas Schlegel, Yannick Rathgeb, Melvin Nyffeler).

Im Frühjahr 2027 läuft das Arbeitsverhältnis mit Winnipeg aus, das Nino Niederreiter jährlich 4 Millionen Dollar einbringt und eine Fortsetzung der NHL-Karriere ist möglich. Insgesamt hat er bisher gut 50 Millionen Dollar brutto verdient.

Um auf die anfangs gestellte Frage zurückzukommen: Wer sagt, Nino Niederreiter seit der grösste Schweizer Spieler der Geschichte, hat sehr gute Argumente.