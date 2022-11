Murat Yakin gibt WM-Kader am Mittwochvormittag bekannt

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin gibt am Mittwoch um 11 Uhr in Luzern das 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekannt. Gespannt sein darf man vor allem auf die Nominationen auf der Goalie-Position, nachdem sich in den letzten Tagen und Wochen gleich reihenweise Kandidaten bei Spielen in ihren Klubs verletzt haben. Insbesondere der Ausfall von Stammkeeper Yann Sommer wäre für die Schweiz ein herber Verlust.

Murat Yakin verkündet um 11 Uhr den Schweizer WM-Kader. Bild: keystone

Die «Nati» reist dann am kommenden Montag nach Katar. Drei Tage später steht in Abu Dhabi gegen Ghana eine letzte Testpartie im Programm, bevor es am 24. November im ersten Vorrundenspiel gegen Kamerun ein erstes Mal ernst gilt. Die weiteren Schweizer Gegner in der Gruppe G sind Brasilien (am 28. November) und Serbien (am 2. Dezember). (sda)