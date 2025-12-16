Servette holt zurückgetretenen NHL-Profi +++ Julien Sprunger beendet Karriere
Servette holt 38-jährigen Kanadier
Der HC Genève-Servette verpflichtet einen 38-jährigen NHL-Veteranen. Der kanadische Stürmer Derick Brassard unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison, wie der Genfer Klub mitteilt.
Brassard bestritt in 16 Saisons in der nordamerikanischen Profiliga 1131 Matches, wobei er 240 Tore und 373 Assists verzeichnete. 2016 wurde der Québécois mit Kanada Weltmeister.
2023 gab Brassard aufgrund einer Knöchelverletzung seinen Rücktritt, nach der vollständigen Genesung kam er nun auf diesen Entscheid zurück und überzeugte er mit seinem Lebenslauf die Verantwortlichen von Genève-Servette. (nih/sda)
Julien Sprunger beendet seine Karriere
Julien Sprunger beendet seine Eishockey-Karriere nach der laufenden Saison, wie der HC Fribourg-Gottéron am Montagabend mitteilt. Der 39-jährige Captain des Teams spielt seit 2002 für Fribourg-Gottéron, seinen 2026 auslaufenden Vertrag wird er nicht verlängern.
Sprunger hat 1149 Spiele im Trikot von Fribourg absolviert und dabei 810 Skorerpunkte erzielt. In der laufenden Saison traf der Stürmer bereits fünf Mal, hinzu kommen neun Assists. «Mein Entscheid ist in Ruhe gefallen», wird Sprunger in der Mitteilung des Vereins zitiert. «Wir wollen den Rest der Saison alles geben, um so weit wie möglich zu kommen.»
Ganz verlieren wird Fribourg-Gottéron Sprunger nicht. Wie der Verein schreibt, wird er dem Klub in einer neuen Funktion erhalten bleiben. (vro/sda)
Simic zurück in Lausanne
Stürmer Axel Simic kehrt auf die kommende Saison zum Lausanne Hockey Club zurück. Der 26-Jährige unterschrieb am Genfersee einen Vierjahres-Vertrag, wie der letztjährige Qualifikationssieger mitteilt.
Der Freiburger debütierte 2017 bei Lausanne in der National League und landete dann via ZSC Lions und Davos bei Kloten. In der Saison 2023/24 hatte er mit 18 Toren und zehn Assists seine beste Phase, aktuell steht er nach 23 Spielen bei fünf Toren und vier Assists. (ram/sda)
Mika Henauer ab nächster Saison in Genf
Der HC Genève-Servette verstärkt sein Kader mit Blick auf die kommende Saison, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, mit Mika Henauer. Der Verteidiger hat sich für zwei Jahre verpflichtet.
Der 25-jährige Henauer hat die Nachwuchsstufen bei seinem Stammverein SC Bern durchlaufen und für den Klub während vier Saisons auch in der National League gespielt. Zwischenzeitlich ist er auf Leihbasis auch für den SC Langenthal und den EHC Basel in der Swiss League und für den EHC Kloten aufgelaufen. Mit den Rapperswil-Jona Lakers steht der Berner in seinem zweiten Vertragsjahr. (nih/sda)
Finnischer Stürmer für den EHC Biel
Der EHC Biel ergänzt sein Kader mit dem Finnen Niko Huuhtanen. Der 22-jährige Flügelstürmer hat sich bis zum Ende der laufenden Saison verpflichtet. Huuhtanen wechselt aus Nordamerika ins Seeland. In Übersee hat er bei den Syracuse Crunch, dem Farmteam der NHL-Franchise Tampa Bay Lightning, unter Vertrag gestanden. (abu/sda)
Zach Sanford bis 2028 bei Lugano
Der HC Lugano und der amerikanische Stürmer Zach Sanford verlängern den Ende Saison auslaufenden Vertrag um zwei Jahre. Der 31-Jährige spielt seit dieser Saison für die Tessiner und ist mit acht Toren und 15 Assists in 28 Partien aktuell der Topskorer des Sechsten der National League. (abu/sda)
Laaksonen verlässt den EHC Biel
Oskari Laaksonen und der EHC Biel gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wurde der bis 2027 laufende Vertrag mit dem 26-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.
Laaksonen unterschrieb im Mai dieses Jahres bei Biel, nun kehrt der finnische Verteidiger zu seinem ehemaligen Klub Lulea HF nach Schweden zurück. (abu/sda)
Fribourg-Gottéron verpflichtet 7. Ausländer
Fribourg-Gottéron vermeldet die Verpflichtung des Amerikaners Kyle Rau. Der 33-jährige Stürmer stösst als siebter Ausländer mit einem bis Ende Jahr gültigen Vertrag zu den Freiburgern.
Rau spielte in der vergangenen Saison für Kunlun Red Star in der KHL. Zuletzt war der Linksschütze, der den Grossteil seiner Karriere in der AHL verbracht hat, ohne Vertrag. (nih/sda)
ZSC Lions
Zugänge ✅
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
kommt von Genf-Servette
Abgänge ❌
🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
geht zu den Rapperswil-Jona Lakers
Gerüchte 💬
…
Lausanne HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)
kommt vom EHC Kloten
Abgänge ❌
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos
Raphael Prassl (Center, 27)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
SC Bern
Zugänge ✅
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)
kommt von Malmö U20
🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)
kommt von Ilves Tampere
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
EV Zug
Zugänge ✅
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)
kommt vom HC Thurgau
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
kommt vom EV Zug
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
HC Davos
Zugänge ✅
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda (Schweden)
Abgänge ❌
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
wechselt zu den ZSC Lions
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
wechselt zum EV Zug
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
wechselt zum SC Bern
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
wechselt zum EV Zug
Gerüchte 💬
…
Fribourg-Gottéron
Zugänge ✅
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
kommt von den SCRJ Lakers
Abgänge ❌
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
EHC Kloten
Zugänge ✅
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)
kommt von Lausanne
Abgänge ❌
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)
wechselt zu Lausanne
Gerüchte 💬
…
SCL Tigers
Zugänge ✅
🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)
kommt von Timra IK
Abgänge ❌
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern
Gerüchte 💬
...
SC Rapperswil-Jona Lakers
Zugänge ✅
Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
kommt von den ZSC Lions
Abgänge ❌
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
geht zu Fribourg
🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)
geht zu Genf-Servette
Gerüchte 💬
...
Ambri-Piotta
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
EHC Biel
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...
Genf-Servette HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)
kommt von den SCRJ Lakers
Abgänge ❌
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
wechselt zu den ZSC Lions
Gerüchte 💬
…
HC Lugano
Zugänge ✅
🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)
kommt von Lulea
Abgänge ❌
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
wechselt zum HC Ajoie
Gerüchte 💬
...
HC Ajoie
Zugänge ✅
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
kommt vom HC Lugano
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...