Teil der Installation für Ski-Weltcup in Zermatt nicht zonenkonform

Zick-Zack in Zermatt – der holprige Weg zur Weltcup-Abfahrt am Matterhorn

Die Baukommission habe wegen des schlechten Wetters nicht auf den Theodul-Gletscher in Zermatt fliegen können, um das Areal zu besichtigen und Vermessungen vorzunehmen, teilte das Gremium mit. Sie habe daher nicht feststellen können, ob die unternommenen Arbeiten gemäss dem vom Veranstalter eingereichten Plan der vorgesehenen Abfahrtspiste ausgeführt wurden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die zuständige Kommission hat ein sofortiges Verbot der Nutzung der betroffenen Anlagen ausserhalb der genehmigten Zone ausgesprochen. Welche Auswirkungen die neueste Entwicklung in dieser Angelegenheit auf die Durchführung der grenzübergreifenden Rennen hat, ist noch nicht abzusehen. Im November sind je zwei Männer- und Frauen-Abfahrten geplant.

Die Arbeiten rund um die neu geschaffene Weltcup-Abfahrtspiste in Zermatt sind nicht alle im legalen Rahmen ausgeführt worden. Ein Teil der Installationen liegt laut der Walliser Baukommission ausserhalb des genehmigten Skigebiets.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Abfahrt Männer: Niels Hintermann holt am 4. März 2022 seinen ersten Abfahrtssieg überhaupt. In Kvitfjell gewinnt der Zürcher zeitgleich mit dem Kanadier Cameron Alexander.

Abfahrt Männer: Niels Hintermann holt am 4. März 2022 seinen ersten Abfahrtssieg überhaupt. In Kvitfjell gewinnt der Zürcher zeitgleich mit dem Kanadier Cameron Alexander.

Bitte keine Sprachnachricht! Warum sie in der Schweiz wenig beliebt sind

Eine Initiative will, dass alle einen Dienst leisten – so steht es heute um die Pflicht

«Für meine Prognose wurde ich ausgelacht – schauen wir, wie es in 11 Tagen ausschaut»

4 Behauptungen zum Goalie-Karussell in der National League

Apple entwickelt ChatGPT-Alternative für iPhone und Co. – das musst du wissen

Chaos oder kein Chaos? So unterschiedlich wird über die Lage in Chiasso berichtet

Seit vergangenem Sommer findet Chiasso immer wieder mal den Weg in die Schlagzeilen. Die kleine Tessiner Grenzstadt sei am Limit, ächze unter den hohen Flüchtlingszahlen, die Bevölkerung sei verunsichert, titelten die Medien. Heute aber hiess es in einem Beitrag vom SRF: «Chiasso: von Asylchaos keine Spur».