Eliane Leiser und Monika Schoenenberger.

Eliane Leiser wird neue «10 vor 10»-Moderatorin

Die 38-Jährige folgt auf Bigna Silberschmidt, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Daneben bekommt die Hauptausgabe der «Tagesschau» ein neues, aber bekanntes Gesicht: Monika Schoenenberger, derzeit Moderatorin der «Tagesschau»-Nebenausgaben, stösst zum aktuellen Moderationsteam, wie SRF mitteilt.

Mehr «Schweiz»

Eliane Leiser steht ab dem Frühjahr neu für die Sendung «10 vor 10» vor der Kamera. Die 38-Jährige arbeitet seit mehr als zehn Jahren bei SRF. Nach diversen Stationen bei Radio SRF 4 News – etwa als Moderatorin des Formats «Politikum» oder als Host des Podcasts «Einfach Politik» – war sie zuletzt als Inlandredaktorin bei Radio SRF sowie als Moderatorin der «Samstagsrundschau» im Einsatz. Beide Rollen wird sie auch weiterhin, in einem reduzierteren Pensum, behalten.

Die gebürtige Zürcherin studierte an den Universitäten Zürich und Hamburg und hat einen Masterabschluss in Germanistik und Filmwissenschaft. Sie lebt mit ihrer Familie in Bern.

Eliane Leiser sagt: «In Zeiten, in denen eine grelle News die nächste jagt, ist es noch wichtiger, hinter die Schlagzeilen zu blicken, einzuordnen und zu analysieren. Ich freue mich sehr, dass ich mich als Moderatorin von «10 vor 10» dafür einsetzen darf.»

Monika Schoenenberger neu bei der «Tagesschau»-Hauptausgabe

Ein neues, aber bekanntes Gesicht führt künftig durch die Hauptausgabe der «Tagesschau». Die erfahrene Moderatorin Monika Schoenenberger wird Mitglied des neu fünfköpfigen Moderationsteams. Schoenenberger arbeitet seit 2012 für das Schweizer Fernsehen.

Bisher moderierte sie die Mittags- und 18-Uhr-Ausgabe der «Tagesschau» sowie diverse Sondersendungen wie etwa zum Krieg in der Ukraine oder zu den Unwettern in der Schweiz 2021.

Moderiert neu die «Tagesschau»-Hauptausgabe: Monika Schoenenberger.

Ausserdem ist die Historikerin mit Lizentiat der Universität Zürich als Produzentin der Hauptausgabe der «Tagesschau» tätig. Diese Funktion wird sie auch weiterhin ausführen. «Als Produzentin verantworte ich die ‘Tagesschau’ inhaltlich, publizistisch. Die meistgesehene Nachrichtensendung der Schweiz nun auch moderieren zu dürfen, ist eine grosse Ehre und Freude», so Schoenenberger.

Gregor Meier, TV-Nachrichtenchef bei SRF zu den beiden Neubesetzungen: «Ich freue mich sehr, mit Monika Schoenenberger und Eliane Leiser zwei hervorragende Nachrichtenjournalistinnen mit einer starken Bildschirmpräsenz für die Moderation der ‘Tagesschau’-Hauptausgabe und von ‘10 vor 10’ gewonnen zu haben. Sie werden eine grosse Bereicherung für unsere beiden News-Flaggschiffe sein.»

Eliane Leiser und Monika Schoenenberger werden voraussichtlich gegen Ende März zum ersten Mal die jeweilige Sendung moderieren.