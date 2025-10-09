wechselnd bewölkt13°
Schweiz
St Gallen

Olma: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter eröffnet mit Säuli Paola

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter eröffnet mit Säuli Paola die Olma

09.10.2025, 13:09

Mit Ferkel Paola auf dem Arm hat Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) am Donnerstag die 82. Olma in St. Gallen eröffnet. Berührungsängste zeigte Keller-Sutter dabei nicht, im Gegenteil. Sie herzte Paola innig.

Bundespraesidentin Karin Keller-Sutter mit dem Saeuli Paola bei der Eroeffnung der 82. OLMA Schweizer Messe fuer Landwirtschaft und Ernaehrung, am Donnerstag, 9. Oktober 2025, in St.Gallen. Die Messe ...
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Säuli Paola.Bild: keystone

Die violette Schürze, welche die FDP-Bundesrätin für ihren Ferkel-Auftritt trug, war ein Geschenk der ehemaligen Bundesrätin Viola Amherd (Mitte). Diese hatte die «Just a Girl who loves Pigs»-Schürze bei der Eröffnung im vergangenen Jahr getragen.

Das diesjährige Bundesratssäuli ist nach der St. Galler Sängerin und Moderatorin Paola Felix benannt, die am 5. Oktober 75 Jahre alt wurde. Am gleichen Tag kam Ferkel Paola zur Welt. «Zufälligerweise hat auch mein Mann an diesem Tag Geburtstag», sagte Keller-Sutter.

Lieber «Chäs-Stobe» als «Game Zone»

Für Keller-Sutter steht die Olma für Resilienz. «Sie hat schon manchen Sturm überstanden. Sie lebt Tradition und bleibt trotzdem nie stehen», sagte sie in ihrer Eröffnungsrede. Als Beispiel dafür nannte sie die «Game Zone mit Farming Simulator» in der Halle 9.

«Man sähe gerne die Augen der Olma-Gründer, wenn sie das hörten.» Keller-Sutter wird man in der «Game Zone» allerdings eher nicht antreffen. «Ich halte mich an die Chäs-Stobe.»

Viele Programmpunkte der Olma sind Tradition und werden nie geändert. Dazu gehört der Umzug des Gastkantons - dieses Mal ist es das Wallis - am ersten Samstag der elftägigen Veranstaltung. Unter dem Titel «Wow Wow Wallis» präsentiert sich der Kanton in einer der Messehallen auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern. (sda)

Schweizer Gastro-Riese entlässt seine Velokuriere – sie werden durch Uber Eats ersetzt
Video: watson
