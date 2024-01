Referendum gegen Autobahn-Ausbau kommt zustande

Grosse watson-Umfrage zeigt: So steht die Bevölkerung zum Autobahnausbau in der Schweiz

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner hätten kein Verständnis dafür, dass Bundesrat und Parlament mitten in der Klimakrise 5.3 Milliarden Franken in Autobahnen investieren wollen, wurde VCS-Präsident Ruedi Blumer zitiert. Zukunftsfähig sei die Veränderung des Mobilitätsverhaltens zu Gunsten von Home-Office, Fuss- und Veloverkehr sowie des öffentlichen Verkehrs. Das sei wesentlich flächeneffizienter, gesünder und klimafreundlicher.

Dieses Sammelergebnis sei ein erster grosser Erfolg im Kampf gegen den Autobahn-Ausbau, teilte der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) im Namen der Referendumsallianz am Donnerstag mit.

Die Allianz «Stopp Autobahn-Bauwahn» hat am Donnerstag ein Referendum gegen den Ausbau der Autobahnen bei der Bundeskanzlei eingereicht. Innerhalb von drei Monaten wurden 100'000 Unterschriften gesammelt. Eine Volksabstimmung wird für Sommer oder Herbst erwartet.

Autobahn A1 in Bern.

Autobahn A1 in Bern. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Vier Sanitäter bei Angriff Israels in Gaza getötet ++ Demo am Bahnhof Basel SBB

Bald haben die meisten Menschen in der Schweiz kein eigenes Auto mehr – das sind die Folgen

Russische Rakete verletzt türkische Journalisten +++ Selenskyj zu Besuch in Estland

«Viel Glück im Unglück»: Rollstuhlfahrerin wird am Bahnhof Kaiseraugst AG von Zug überrollt

Eine ältere Frau im Rollstuhl ist am Dienstag beim Bahnhof Kaiseraugst AG in das Gleisbett gefallen und von einem Zug überrollt worden. Eine weitere Person wurde durch herumfliegende Teile des Rollstuhls verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.