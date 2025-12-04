Hochnebel
West-Nil-Virus: Erste Infektion in der Schweiz gemeldet

Erster Fall von West-Nil-Virus-Infektion in der Schweiz gemeldet

04.12.2025, 10:2104.12.2025, 10:21

In der Schweiz ist zum ersten Mal eine West-Nil-Virus-Infektion aufgetreten, und zwar im Tessin. Für die Bevölkerung besteht gemäss Informationen der Behörden kein Risiko, da die Mückensaison vorbei ist und das Virus nicht von Mensch zu Mensch übertragen wird.

Es handele sich um ein «erwartetes Ereignis», teilte das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales am Donnerstag mit.

Das Virus war bereits in von der Tessiner Fachhochschule Supsi überwachten Mücken nachgewiesen worden. Zudem war seine Verbreitung im Nordosten Italiens bekannt. Das Tessin hatte sich seit längerem auf den ersten Fall von West-Nil-Virus vorbereitet. (dab/sda)

