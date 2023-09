Reisende werden am Montagmorgen über den Gotthard-Pass umgeleitet. Bild: watson

Gotthard-Tunnel soll Ende Woche wieder geöffnet werden – was bislang bekannt ist

Was ist passiert?

Der Gotthard-Strassentunnel ist am Sonntagabend wegen eines Risses in der Tunneldecke in beide Richtungen gesperrt worden. Betonteile fielen auf die Strasse, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte. Personen wurden keine verletzt.

Eine erste Bestandsaufnahme zeigte einen 25 Meter langen Riss in der Zwischendecke, wie das Astra in der Nacht auf Montag weiter schrieb. Die Betonteile fielen in der Nähe des nördlichen Tunnelportals auf die Fahrbahn. Das Astra sperrte den Tunnel am Sonntag nach entsprechenden Meldungen der Kantonspolizei Uri kurz nach 16 Uhr.

Als Ursache für die Schäden geht das Astra derzeit von Spannungsumlagerungen im Gebirge aus. Diese hätten zu lokalen Druckveränderungen geführt und den Tunnel im betroffenen Abschnitt belastet. Dies habe den Riss der Zwischendecke verursacht und der Riss wiederum die Abplatzungen.

Wie gross ist der Schaden?

Das genaue Ausmass des Schadens waren am Montagmorgen nicht geklärt. Astra-Verantwortliche arbeiteten intensiv an Abklärungen. Das Bundesamt teilte am Morgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit, weitere Angaben seien derzeit nicht möglich. Sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen, wollte es weiter informieren.

Wie lange ist der Tunnel gesperrt?

Der Gotthard-Strassentunnel sollte nach Angaben des Bundesamtes für Strassen (Astra) noch in dieser Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden. Abbrucharbeiten haben demnach bereits in der Nacht auf Dienstag begonnen.

Das Ziel sei es, den Tunnel Ende dieser Woche zu öffnen. Die Fachleute arbeiteten mit Hochdruck daran, den Tunnel rasch wieder für den Verkehr zu öffnen, teilte das Astra am frühen Montagabend mit. Die Zwischendecke, die am Sonntagnachmittag einen technischen Defekt erlitten hatte, werde auf 25 Metern abgebrochen und ersetzt.

Die notwendigen Sicherungsarbeiten hätten bereits am Montagnachmittag begonnen, hiess es. Eine Herausforderung stelle die Sicherstellung der Lüftung im betroffenen Abschnitt dar. Die Zwischendecke trenne den Fahrraum von den Zuluft- und Abluftkanälen.

Was sind die Alternativ-Routen?

Der Verkehr muss vorläufig über die San Bernardino-Route sowie über die Gotthard-Passstrasse ausweichen, wie das Astra mitteilte. Der Schwerverkehr, der bereits in den Schwerverkehrskontrollzentren Giornico, Tessin, und Ripshausen, Uri, auf eine Weiterfahrt auf der A2 wartet, wird zurückgehalten.

Die Gotthard-Passstrasse am Montagmorgen. Bild: watson

Vor den beiden Portalen des Tunnels kam es zunächst zu Rückstaus. Auf dem Pass hingegen rollte der Verkehr am Montagmorgen gemäss Autofahrenden vor Ort ohne Probleme.

Wie sieht's beim Basistunnel aus?

Auch der Gotthardbasistunnel der Bahn ist derzeit auf unbestimmte Zeit für den Personenverkehr gesperrt. Nach einer Entgleisung am 10. August ist einzig die Oströhre für den Güterverkehr befahrbar. Den Personenverkehr führen die SBB über die Bergstrecke.

Aktuell werden acht havarierte Wagen in der Weströhre zerlegt, was bis Ende September dauern dürfte. Bis alle Schäden behoben sind, dauert es mehrere Monate. (lak/sda)