Wagenwracks werden im Gotthardbasistunnel zerlegt

Verunglückte Güterwagons am Unfallort im Gotthard-Basistunnel, 6. September 2023. Bild: keystone

Der am 10. August im Gotthard-Basistunnel entgleiste Güterzug dürfte erst Ende September vollständig geborgen sein. Bis die Schäden im Tunnel behoben seien, werde es mehrere Monate dauern, erklärte die SBB am Mittwoch in Faido TI.

Insgesamt waren bei dem Unglück 16 Güterwagen entgleist. Derzeit befänden sich noch acht Wagen im Tunnel, teilte die SBB mit. Mehrere Wagen sei so stark beschädigt, dass sie am Unfallort zerlegt werden müssten.

Die havarierten Wagen werden via Südportal aus dem mit 57 Kilometer langen Tunnel geschafft. Dieses liegt 15 Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Für die Bergung sei ein provisorisches Gleis erstellt worden, teilte die SBB mit.

Die SBB macht noch keine Angaben dazu, wie gross der Schaden ist und wie lange die Instandstellungsarbeiten dauern. Durch die unbeschädigte Oströhre des Basistunnels verkehren derzeit täglich 90 Güterzüge. Personenzüge werden weiterhin über die Bergstrecke umgeleitet. (sda)