Dieser Artikel erschien schon in früheren Jahren. Wir haben die Daten mit den aktuellsten Angaben vom 28. September 2023 angepasst.

Fast keine Strassen durch das (riesige) Gemeindegebiet wurden in Fieschertal gebaut. Kein Wunder, machen dort Gletscher wie der grosse Aletschgletscher und hohe Gipfel einen Grossteil der Fläche aus.

Das ist der häufigste Strassenname in der Schweiz – und so selten ist deine Adresse

13,33 Kilometer Strasse aufgeteilt auf 36 Einwohner, macht 370,30 Meter pro Person – so viele wie sonst nirgends in der Schweiz.

Über am meisten «eigene» Strassenkilometer können sich die Einwohner von Cerentino freuen ( übrigens die Gemeinde mit dem höchsten Altersdurchschnitt der Schweiz ). Das Dörfchen auf dem Weg nach Bosco Gurin punktet insbesondere mit der Verbindungsstrasse hinauf ins einzige deutschsprachige Dorf des Tessins.

Wenn wir die Strassenlänge aber auf die Einwohner pro Gemeinde verteilen, fällt Zürich auf den viertletzten Platz zurück. Denn in der grössten Schweizer Stadt «gehören» jedem Einwohner nur gerade 2 Meter Strasse. Unterboten wird dieser Wert lediglich von Genf (1,30 Meter), Onex auf dem Genfer Stadtgebiet (1,70 Meter) und Basel (1,90 Meter) – auch dies städtische Gebiete mit vielen Einwohnern.

Am unteren Ende der Liste wird es sehr übersichtlich: Neben der bereits erwähnten 826-Meter-Gemeinde Mauraz gibt es mit Linescio TI und Villars-Epeney VD zwei weitere Gemeinden, welche sich mit weniger als 2 Kilometern Strasse begnügen müssen. Im Fall von Villars-Epeney sind es 1,9997 Kilometer.

Wenig überraschend sind im reinen Längenvergleich urbane Zentren und flächenmässig grosse Gemeinden in den vordersten Positionen vertreten. Mit grossem Abstand weist Zürich die längsten Strassen aus (859 Kilometer).

Damit wuchs das Schweizer Strassennetz innerhalb eines Jahres um 193 Kilometer, meist wurden Gemeinde- und Privatstrassen ausgebaut. Von den rund 87'000 Kilometern Strassennetz sind 2259 Kilometer Nationalstrassen. Dazu kommen etwas über 17'000 Kilometer Kantonsstrassen. Den Löwenanteil machen all die kleineren Gemeinde- und Privatstrassen aus: Ihre Gesamtlänge beträgt rund 65'000 Kilometer.

Strassen, Geleise, Plätze: Rund ein Drittel der Siedlungsfläche in der Schweiz wird durch die Verkehrsinfrastruktur eingenommen. Insgesamt 84'868 Kilometer Strassen führen 2023 durch das Land – das Eisenbahnnetz mass bei der letzten Erhebung 2020 nur gerade 5317 Kilometer.

Was gehört zu einer Gemeinde? Natur, Menschen, Häuser – und Strassen! Ohne kommt keine Ortschaft in der Schweiz aus. Doch wo gibt es besonders viele davon?

