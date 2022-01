Daten und Quellen

Die Daten stammen vom aktuellsten Strassenverzeichnis mit Sortierdaten der Post vom 4. Januar 2022. Dieses wird alle zwei Wochen aktualisiert. Im Verzeichnis sind die unpersonifizierten Adressangaben von allen 1,8 Millionen postalisch bedienten Gebäuden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Unter «Strassenbezeichnung» sind also auch Gassen, Wege, Plätze oder lokale Ortsbezeichnungen gemeint.In die verschiedenen Kategorien kommenalle Strassen, welche sich auf das Auswahlkriterium beziehen. Also bei «» beispielsweise «Bernerstrasse» oder «Bernstrasse», nicht aber «Bernhardinerweg». Für die Ortschaften wurden zusätzlich dieberücksichtigt. Bei Tieren, Blumen, Bäumen und Co. nur die jeweils deutsche Schreibweise.