Auf der Autobahn A2 im Kanton Luzern wird das Tempolimit flexibel

Auf der A2 im Kanton Luzern wird das Tempolimit flexibel

06.10.2025, 12:5206.10.2025, 12:52

Wenn auf der A2 zwischen Reiden und Rothenburg LU viele Autos unterwegs sind, wird die signalisierte Höchstgeschwindigkeit bald reduziert. Das Bundesamt für Strassen Astra will mit dieser Massnahme Staus verhindern.

Der Feiertags Reiseverkehr auf der Autobahn A-2 vor dem Gotthardtunnel zwischen Goeschenen und Erstfeld in Richtung sueden staut sich bei Erstfeld auf mehrere Kilometer laenge, am Mittwoch, 28. Mai 20 ...
Durch die Massnahmen sollen Staus verhindern werden. (Symbolbild)Bild: keystone

Bis 2027 solle auf dem Autobahnabschnitt im Norden von Luzern eine Geschwindigkeits-Harmonisierungs- und Gefahren-Warnanlage (GHGW) realisiert werden, teilte das Astra am Montag mit. Die Anlage werde in Teilschritten realisiert.

Die Arbeiten für die neue GHGW umfasse vor allem den Bau neuer Signalportale, auf denen die Signalisationen und Messgeräte montiert würden, hiess es in der Mitteilung des Astra. Es könne ab Mitte Oktober bis April 2026 zwischen Rothenburg und Sursee Verkehrseinschränkungen geben.

GHGW greifen nach Angaben des Astra aktiv und automatisch ins Verkehrsmanagement ein. Nehme der Verkehr zu, setzte die Anlage stufenweise das signalisierte Tempolimit herunter. Damit werde der Verkehr harmonisiert, und es komme zu weniger Staus. (sda)

Putin fährt mit Trump Auto
Video: watson
