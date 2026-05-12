Während der Generalversammlung der SVP Martigny drehte Colin Walks (rechts) ein Video. Hier sieht man ihn mit Freysinger im Gespräch. screenshot youtube/Colin Walks

Von Genf bis Martigny: SVP wegen umstrittenem Influencer in der Zwickmühle

Ein packendes Video, Interviews mit Politikern und Witze über Kabelbinder. Bei der Generalversammlung der SVP in Martigny fühlte sich der rechtsextreme Influencer Colin Walks offenbar wie zu Hause. Eine Szene, die einen Teil der konservativen Rechten in der Romandie in Verlegenheit bringt.

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Alessia Barbezat Folge mir

Mehr «Schweiz»

Am 25. April war Colin Walks in Martigny nicht zu übersehen. Auf Facebook teilte er ein Foto, das ihn lächelnd und mit erhobenem Daumen neben dem ehemaligen SVP-Staatsrat Oskar Freysinger zeigt. Ein weiteres Bild zeigt ihn zusammen mit seiner Partnerin Mila, wie sie den Präsidenten der SVP Martigny, Nicolas Rivard, umringen.

Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte er ein etwa zwanzigminütiges Video, in dem er mit einem Mikrofon in der Hand zwischen den Reihen der Generalversammlung der Martigny-Sektion der Partei zu sehen ist. Dort scherzt er mit mehreren Persönlichkeiten der Walliser SVP, darunter Grossrat Jérôme Desmeules und Marie-Bertrande Duay, Präsidentin der SVP-Frauen der Romandie. Weit davon entfernt, ein unauffälliger oder nur halbherzig geduldeter Gast zu sein, scheint der Influencer vielmehr vollständig ins Geschehen integriert zu sein.

Auf Instagram betont Walks seine Unterstüztung durch die SVP Martigny. screenshot Instagram/Colin walks

Eine der gefilmten Sequenzen verdeutlicht die enge Verbindung. Im Scherz lässt sich Colin Walks von einem Parteimitglied ein Päckchen mit Plastikkabelbindern überreichen. «Sie werden mich sponsern, um den Schaden wiedergutzumachen, den ich der Gemeinde Vevey zugefügt habe», sagt er lachend. Zur Erinnerung: Der Aktivist hatte das Rathaus erklommen, um eine palästinensische Flagge abzunehmen, indem er die Kabelbinder durchtrennte. Dafür landete er wegen Sachbeschädigung kurzzeitig auf der Polizeiwache.

Sein Anwalt und Präsident der SVP-Sektion Martigny, Nicolas Rivard, lacht ebenfalls:

«Wenn du das nächste Mal eine Flagge abnimmst, kannst du ihnen gleich vier neue hinterlassen, damit sie sie wieder aufhängen können.» Nicolas Rivard, Anwalt von Colin Walks und Präsident der SVP Martigny

Grosse Unruhe in Genf

Eine Szene, die einen starken Kontrast zu der Unruhe bildet, die Colin Walks einige Monate zuvor in Genf ausgelöst hatte. Anfang Januar hatte die Ankündigung seiner Teilnahme an einer öffentlichen SVP-Konferenz zum Thema Sicherheit eine solche Kontroverse ausgelöst, dass der Präsident des Genfer SVP-Ortsverbands, Lionel Dugerdil, die Veranstaltung kurzfristig absagen musste. Die Reaktion der Jung-SVP am Genfersee war damals vernichtend, wie die Zeitung «Le Temps» berichtete: «Wir haben der SVP immer gesagt: Wir sind nicht extrem. Wir sind gegen alle Extreme, sowohl von links als auch von rechts.»

Auf Nachfrage bekräftigt ihr Präsident, Jason Détraz, seine Haltung:

«Was uns an der Vorgehensweise von Colin Walks missfällt, ist vor allem, dass es sich um einen ausländischen Staatsbürger handelt, der der Schweiz erklären will, wie sie zu funktionieren hat.» Jason Détraz, Präsident der Jungen SVP Genf

Der junge Genfer Politiker fügt hinzu, dass «der aggressive Ton» und die Methoden des Aktivisten «nicht mit der Arbeitsweise der Partei vereinbar sind und nicht immer im Einklang mit dem gesetzlichen Rahmen stehen.»

Bewegung «10prozent»

Denn Colin Walks ist kein gewöhnlicher Aktivist und auch nicht der Typ, der sich zurückhält. Der Franzose, der seit einigen Jahren im Wallis lebt und Mitglied der SVP des Kantons ist, bezeichnet sich selbst als «Verfechter der christlichen Zivilisation» und «Schweizer Patriot».

Er ist ausserdem der Gründer der identitären Bewegung «10pourcent» (auf der Website ist zu lesen: «Die westliche Bevölkerung macht nur 10 % der Menschheit aus»), die behauptet, «die grosse Auslöschung unserer westlichen Völker» sei bereits im Gange.

Diese Illustration postete die Bewegung «10pourcent» auf Instagram. screenshot instagram/Colin walks

Auf seinen sozialen Netzwerken, wo er 37'000 Follower auf Instagram und 23'000 auf Facebook hat, veröffentlicht der Aktivist immer wieder bewusst provokante Inhalte: Er prangert den «Anti-Weiss-Rassismus» an, der sich gegen die «10 % der weissen Christen richtet, die im Begriff sind zu verschwinden», zeigt ein Video, in dem er sich als «Araber» verkleidet und «Free Palestine» murmelt, um einen billig zu bekommenden Schweizer Pass zu erhalten, oder schiesst wütende Tiraden gegen antifaschistische Aktivisten aus Lausanne und pro-palästinensische Demonstranten, die er als «schmutzige Haare» bezeichnet.

Eine Sammlung von Beiträgen aus Colin Walks’ Instagram-Account Diese Posts sind auf dem Instagram-Account von Walks zu finden. capture d'écran instagram/Colin Walks

Andere Inhalte tragen Titel wie «Asylzentrum = Drogenumschlagplatz», «Warum ich den Islam bekämpfe» oder auch «Genf verbietet Quallen», in Anspielung auf das Burkini-Verbot, illustriert mit dem Bild einer verschleierten Frau, deren Gesicht mit einem roten Kreuz durchgestrichen ist. Auch die Queer-Community wird diffamiert, indem sich Walks über das erste queer-freundliche Alterszentrum lustig macht und die LGBTQIA+-Community als Sekte bezeichnet.

Der rechtsextreme Content-Creator – ein Begriff, den er nach eigener Aussage aus Ermüdung nicht mehr bestreitet – hat sich zum Ziel gesetzt, die Schweiz ebenfalls zu «entlinken», auch mithilfe seiner polemischen «Happenings». Dazu gehören das Herunterholen einer palästinensischen Flagge vom Balkon des Rathauses von Vevey, inszenierte falsche muslimische Gebete in Lausanne im Kampf gegen die angebliche Islamisierung der waadtländischen Hauptstadt sowie ein Apero in einer Hütte im Val d’Illiez, bei dem falsche ICE-Agenten, die US-Einwanderungspolizei, Personen in Sombreros oder Djellabas festnahmen.

Im Visier der Justiz

Seit mehreren Monaten steht Colin Walks im Visier der Justiz. Gegen ihn sind mehrere Strafanzeigen und Meldungen eingegangen, insbesondere wegen rassistischer Diskriminierung und öffentlicher Aufstachelung zum Hass. Eine davon stammt von drei LGBTIQ+-Organisationen nach einem Video, in dem er unter anderem die Pride in Bern als «faschistische» Versammlung bezeichnet.

Eine zweite Anzeige ging an die waadtländische Justiz – eingereicht von Samson Yemane, Lausanner SP-Gemeinderat und Vizepräsident der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Aus Sicht des Beschwerdeführers könnten die beanstandeten Vorfälle unter Artikel 261bis Absatz 1 des Strafgesetzbuches fallen. Dieser stellt das öffentliche Aufstacheln zu Hass oder Diskriminierung aufgrund von Rasse, Ethnie oder Religion unter Strafe – mit bis zu drei Jahren Freiheitsentzug oder einer Geldstrafe. Colin Walks wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen äussern.

Weitere Beiträge aus Walks' Instagram-Account capture d'écran instagram/Colin Walks

Seine Partnerin Mila, eine in Frankreich bekannte rechtsextreme Aktivistin und ebenfalls an der SVP-Generalversammlung in Martigny anwesend, wurde erstinstanzlich wegen Rassenbeleidigung verurteilt. Der Vorwurf: Sie soll auf der Plattform X eine stark rassistisch geprägte Nachricht veröffentlicht haben, in der sie pauschale und diffamierende Aussagen über maghrebinische Familien und Migranten machte. Gegen das Urteil hat sie Berufung eingelegt.

Roter Teppich in Martigny

Gerichtsverfahren und ein fragwürdiger Ruf – in Martigny scheint das die Unterstützung für Colin Walks jedoch kaum zu beeinträchtigen. Ebenso wenig stören sie die offen zur Schau gestellte Nähe zu mehreren lokalen SVP-Exponenten, wie ein Video von der Generalversammlung der Sektion zeigt.

Avec Jérôme Desmeules Colin Walks in Begleitung des Walliser Grossrats Jérôme Desmeules an der Generalversammlung der SVP Martigny. Capture d'écran Facebook

Zu sehen ist auch einer der Sprecher der Bewegung «10pourcent», ein gewisser «Greg». Er sagt, er sei ebenfalls SVP-Mitglied und kündigt an, bei den Gemeindewahlen in Saxon in zwei Jahren kandidieren zu wollen.

Symbolbild zu einem Video, das auf dem Account des Sprechers der Bewegung «10pourcent» veröffentlicht wurde. Screenshot des Instagram-Accounts eines der Sprecher der Bewegung «10pourcent». capture d'écran instagram

Auf seinem Instagram-Account mit rund 5000 Followern teilte der Sprecher unter anderem ein Video, in dem er ein Mitglied der Haszda-Gemeinschaft in Tansania mit einem Biber vergleicht. Dazu schrieb er: «Brauchen wir wirklich noch mehr Biber in die Schweiz?» – ergänzt mit Hashtags zur Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz», über die am 14. Juni abgestimmt wird.

Colin Walks – ein SVP-Mitglied wie jedes andere?

Am Telefon bemüht sich Nicolas Rivard, die Anwesenheit von Colin Walks an der Veranstaltung der Sektion zu verharmlosen. «Er ist ein Mitglied der SVP Westschweiz, und wie bei jeder Generalversammlung kann man Mitglieder, die sich entscheiden zu kommen, nicht daran hindern, einzutreten. Wir kontrollieren die Leute am Eingang nicht. Wenn er kommen will, kommt er.»

Von einem blossen «Mitläufer» kann bei Colin Walks allerdings kaum die Rede sein: Der Franzose produziert vor Ort frei seine Videoinhalte – mit dem klaren Ziel, sie später auf seinen sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. «Das ist seine Sache als Influencer», sagt Nicolas Rivard dazu. Oskar Freysinger habe ihm ein Interview gegeben, ergänzt er. Auf seine eigene Rolle im Video geht Rivard jedoch nicht ein – etwa jene Szene, in der er mit seinem Mandanten über in Vevey durchtrennte Kabelbinder scherzt.

Mit Nicolas Rivard Nicolas Rivard, flankiert von Colin Walks und dessen Partnerin Mila. Diese wurde in Frankreich erstinstanzlich wegen eines rassistischen Tweets verurteilt – gegen das Urteil hat sie Berufung eingelegt. capture d'écran Facebook

Auf die Frage nach einer möglichen ideologischen Nähe der SVP zur rechtsextremen Aktivistin lehnt der Präsident der SVP Martigny diese Bezeichnung ab. «Diesen Begriff verwenden Sie. Ich bestreite ihn», entgegnet er, bevor er hinzufügt: «Ich glaube, wir leben in einem freien Land und Ideen sind frei zugänglich.» Gleiches gelte für einen möglichen Imageschaden für die Partei:

«Wenn Leute unsere Positionen als extrem einstufen, Pech für sie. Ich denke, wir überzeugen immer mehr Menschen. Man kann mit dem Finger auf uns zeigen, das ist mir ein bisschen egal» Nicolas Rivard, Anwalt und Präsident der SVP Martigny.

Ein schlechtes Medienbild

Gleiche Linie auch bei Marie-Bertrande Duay, die in einem YouTube-Video zu sehen ist. «Unsere Versammlungen sind öffentlich, jede interessierte Person kann daran teilnehmen», betont die Präsidentin der SVP-Frauen der Romandie. Sie gibt an, die «Taten» von Colin Walks sowie seine Inhalte in den sozialen Netzwerken nicht wirklich zu kennen. Auch wenn die junge Walliser Politikerin einräumt, dass er ein «negatives Medienbild» habe, weigert sie sich dennoch, ihn als rechtsextreme Figur zu bezeichnen. «Ein Extremist ist jemand, der das System verändern will. Ich kenne ihn nicht gut genug, um zu sagen, ob er das demokratische System stürzen will.»

Sie sieht darin vor allem die Gelegenheit, den Franzosen die Feinheiten des schweizerischen Modells näherzubringen. «In der Schweiz sind wir stärker auf Konsenssuche und auf gegenseitigen Respekt ausgerichtet», bemerkt sie und ist sogar der Ansicht, dass die Teilnahme von Colin Walks an Parteiveranstaltungen ihm ermöglichen kann, «unser System besser zu verstehen».



Doch diese Nähe sorgt auch in den eigenen Reihen für hochgezogene Augenbrauen oder sogar für Stirnrunzeln: «Dass Colin Walks etwas an Seriosität gewinnen kann, indem er sich mit der SVP verbindet, ist nachvollziehbar», sagt ein Parteimitglied anonym. «Was die SVP davon hat, bleibt mir hingegen unklar. Was bringt das politisch?»



Diese angebliche Durchlässigkeit zwischen bestimmten Mitgliedern der Walliser SVP und radikaleren Strömungen ist nicht neu. Lange Zeit angeführt von Oskar Freysinger, einer Leitfigur der nationalistischen Rechten in der Romandie, wurde die Walliser Sektion der Partei von ihren Gegnern regelmässig beschuldigt, ambivalente Verbindungen zu bestimmten identitären Kreisen zu unterhalten. Der ehemalige Staatsrat hatte selbst für Kontroversen gesorgt, als er 2010 an den «Assises contre l’islamisation de l’Europe» teilnahm, die von der rechtsextremen Bewegung «Bloc Identitaire» organisiert wurden.



Bei seiner Nichtwiederwahl in den Staatsrat im Jahr 2017 hatten mehrere Schweizer Medien diese Niederlage als eine Sanktion der Wählerinnen und Wähler gegen seine «Provokationen» und seine «Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen» interpretiert.

Oskar Freysinger am Samstag, dem 9. März in Luzern an der Seite von Mass-Voll. Image: KEYSTONE

Noch am vergangenen Samstag demonstrierte der Mann mit dem Pferdeschwanz in Luzern gegen die institutionellen Abkommen mit der Europäischen Union, an der Seite von Mass-Voll, einer Bewegung, die durch ihre Ablehnung der Anti-Covid-Massnahmen bekannt wurde, sowie der rechtsextremen deutschschweizerischen Gruppierung Junge Tat, die von Fedpol und Europol überwacht wird.

Verschiedene Sprachen

Im Kanton Waadt, wo Colin Walks bereits mit einigen spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam gemacht hat, scheint er auch in Teilen der konservativen Rechten auf Sympathien zu stossen. Kürzlich veröffentlichte er ein Unterstützervideo für die Lausanner Gemeinderätin Patrizia Mori, die behauptet hatte, ihr Koffer sei von einem «Mann afrikanischer Herkunft» gestohlen worden.



Im Video ist eine schwarze Person in traditioneller Kleidung zu sehen, die einen Koffer zieht, der offenbar den gestohlenen Gegenstand darstellen soll. Das Ganze endet mit den Worten: «Welcome to ‹Lausangeles›. Sendet eure ganze Kraft an Patrizia. Tretet ‹10pourcent› bei. Stärke für die freie Schweiz.»

Die Nähe zwischen einzelnen Mitgliedern der Waadtländer SVP und Colin Walks kommentiert Parteipräsident Sylvain Freymond nicht; am Telefon erklärt er schlicht, er habe dazu keine Meinung. Der ehemalige SVP-Waadt-Präsident und heutige Westschweizer Koordinator Kevin Grangier äussert sich hingegen ausführlicher und räumt ein:

«Seine Sprache ist nicht die unserer gewählten Vertreter und entspricht nicht dem Vokabular, das bei der SVP in der Westschweiz verwendet wird.» Kevin Grangier, Westschweizer Koordinator der SVP

Als er jedoch auf die Anwesenheit des Influencers an der Generalversammlung der SVP Martigny angesprochen wird, vermeidet Kevin Grangier sorgfältig eine Bewertung seiner Walliser Parteikollegen und verweist auf die Autonomie der Kantonalparteien. «Jede Sektion ist unabhängig. Die SVP Schweiz greift nicht ein, um zu sagen, wer eingeladen werden darf oder nicht», betont er und erinnert daran, dass «die SVP Genf eine Entscheidung getroffen hat», während «die SVP Wallis eine andere trifft».

Der Westschweizer Koordinator beruft sich zudem auf das bisherige Fehlen einer strafrechtlichen Verurteilung gegen Colin Walks. «Wir sind eine Partei, die liberalen Werten verpflichtet ist. Solange keine strafrechtliche Verurteilung vorliegt, wäre es diesen Prinzipien widersprechend, eine Art Gedanken- oder Meinungspolizei zu betreiben», betont er. Seiner Ansicht nach sollte «eine mögliche Infragestellung nur im Lichte einer strafrechtlichen Verurteilung erfolgen». Der Präsident der SVP Genf, Lionel Dugerdil, möchte sich zur Anwesenheit von Colin Walks an der Generalversammlung in Martigny nicht äussern.





Sektionen mit unterschiedlichen politischen Prägungen

Für den Politologen der Universität Lausanne Andrea Pilotti lassen sich diese Unterschiede in der Prägung zwischen den Kantonalparteien teilweise durch unterschiedliche historische Hintergründe erklären. Er unterscheidet insbesondere zwischen Kantonen, in denen die SVP aus der alten bäuerlichen Tradition hervorgegangen ist, und solchen, in denen sich die Partei später unter dem Einfluss des Blocher-Flügels etabliert hat. «Im Kanton Waadt gibt es noch eine starke bäuerliche Prägung, die als Gegengewicht wirkt. Im Wallis hingegen entwickelte sich die SVP später – in einem Umfeld, in dem sie sich gegen eine sehr dominante CVP behaupten musste. Das hat eine eher konfrontative, provokative Kultur begünstigt», analysiert er.

Andrea Pilotti erinnert zudem daran, dass sich die Walliser SVP um Figuren wie Oskar Freysinger herum aufgebaut hat, in einer politischen Logik, die sich von jener in anderen Westschweizer Kantonen unterscheidet.

In Genf dagegen würden Provokationen sofort Reaktionen der Linken und des restlichen politischen Spektrums auslösen, sagt er weiter. Entsprechend höher seien dort die Risiken für Image und politische Allianzen. Genau dieser Kontext erkläre, warum die Genfer Sektion die Debatte um Colin Walks rasch beendet habe.

Langfristig könnte diese offen zur Schau gestellte Nähe zum Influencer die Bemühungen erschweren, die in den letzten Jahren von bestimmten Westschweizer Sektionen unternommen wurden, um institutioneller zu wirken und in der Lage zu sein, Allianzen über das eigene Lager hinaus zu schmieden. «Ich kann verstehen, dass mehrere Westschweizer Verantwortliche auf eine solche Art von Publicity verzichten wollten», meint Andrea Pilotti und fügt hinzu, dass «die SVP solche Provokationen nicht mehr braucht, um politisch zu existieren». (fwa)