SVP-Delegierte fassen Ja-Parole zur Erhöhung des Rentenalters

Die sogenannte Renteninitiative verlangt per 2033 eine Erhöhung des Rentenalters auf 66 und danach eine Koppelung des Rentenalters an die durchschnittliche Lebenserwartung. Die Jungfreisinnigen wollen auf diesem Weg erreichen, dass die Renten trotz der höheren Lebenserwartung gesichert werden können.

Die SVP-Delegierten unterstützen die Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge». Sie haben am Samstag in Bürglen UR zu dem Volksbegehren der Jungfreisinnigen mit 216 zu 102 Stimmen bei 2 Enthaltungen die Ja-Parole gefasst. Sie folgten damit dem Antrag der Parteileitung.

«Habe nicht vor, auf Forderung einzugehen»: Krypto-Wunderkind wehrt sich gegen Pfändung

Er gab sich als Multimillionär und hegte grosse Pläne. Nun droht ihm die Pfändung. Dadvan Yousuf wehrt sich gegen einen Teil der Forderungen und lässt kein gutes Haar an Emmentaler Programmierern.

Am Anfang präsentierte er eine unglaubliche Geschichte. Als Flüchtlingskind aus dem Irak will Dadvan Yousuf, 23, dank Kryptowährungen reich geworden sein. Schon als Elfjähriger habe er in Bitcoin und Co. investiert und sei durch die enorme Wertsteigerung und geschickten Handel Multimillionär geworden. Er wolle nun mit einer Lernplattform samt eigener Kryptowährung namens Dohrnii anderen helfen, ebenfalls Geld zu verdienen.