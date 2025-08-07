recht sonnig11°
DE | FR
burger
Schweiz
Swisscom

Swisscom mit weniger Gewinn im ersten Halbjahr

Swisscom mit weniger Gewinn im ersten Halbjahr

07.08.2025, 07:5207.08.2025, 07:52
Mehr «Schweiz»

Bei der Swisscom hat die Riesenübernahme von Vodafone Italia auf die Halbjahrergebnisse durchgeschlagen. Die Kosten für die Integration des italienischen Mobilfunkanbieters drückten den Gewinn des grössten Schweizer Telekomanbieters nach unten.

ARCHIV -- Das Logo des Telekommunikationsunternehmen Swisscom an der Bilanzmedienkonferenz zum Jahresabschluss, aufgenommen am Donnerstag, 3. Februar 2022 in Zuerich. Der Schweizer Telekomkonzern uebe ...
Das Logo von Swisscom.Bild: keystone

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingkosten (EBITDAaL) fiel auf 2,47 Milliarden Franken, wie die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué mitteilte. Das ist ein Minus von 5,5 Prozent im Vergleich zu den Pro-Forma-Zahlen, wenn Vodafone Italia schon im Vorjahr zur Swisscom gehört hätte.

Unter dem Strich tauchte der Reingewinn gar um ein Viertel auf 625 Millionen Franken. Zum Rückgang beigetragen hätten vor allem Kosten für die Integration der 8-Milliarden-Euro schweren Akquisition von Vodafone Italia, hiess es. Zudem ist das zugekaufte Vodafone-Business weniger profitabel als das bisherige Geschäft der Mailänder Breitbandtochter Fastweb. Der Umsatz sank auf vergleichbarer Basis um 2,3 Prozent auf 7,45 Milliarden Franken.

Mit den Zahlen hat die Swisscom die Erwartungen der Finanzgemeinde teilweise erfüllt. Analysten hatten mit mehr Umsatz gerechnet.

Festhalten an Zielen

An den Zielen für das Gesamtjahr hielt die Swisscom fest: Der Konzern peilt mit Vodafone Italia einen Umsatz von 15,0 bis 15,2 Milliarden Franken und einen operativen Gewinn von rund 5,0 Milliarden Franken an.

Wenn diese Ziele erreicht werden, will das Unternehmen eine Dividende von 26 Franken pro Aktie bezahlen. Das wäre die erste Dividendenerhöhung des Schweizer Branchenführers seit 2010. Davon fliesst gut die Hälfte in die Bundeskasse.

Geplant sind ausserdem Investitionen von 3,1 bis 3,2 Milliarden Franken, davon rund 1,7 Milliarden in der Schweiz. (dab/sda/awp)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
39-Prozent-Zoll in Kraft ++ Bundesrat informiert am Nachmittag ++ Wirtschaft schlägt Alarm
2
Son sorgt für MLS-Rekordtransfer +++ FCZ verpflichtet Flügelspieler von Juventus
3
Strandbesucher machen in Spanien Jagd auf Migranten
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
Meistgeteilt
1
Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza +++ Aussenminister fordert mehr Druck auf Hamas
2
Trump will nächste Woche Putin und Selenskyj treffen +++ Tote bei russischem Angriff
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
5
Zverev vergibt Matchball und scheidet aus +++ Mboko in Montreal sensationell im Final
Singles in der Schweiz finden ihr Glück über «Berg-Tinder»
Um die grosse Liebe zu finden, mussten sie erst einen Gipfel erklimmen: Cathy und Patrick hielten sich heute nicht in den Armen, wenn sie nicht beide die Wandflue bestiegen hätten. Den Anfang hat Cathy gemacht: Die 58-Jährige kletterte im vergangenen Oktober auf den 2133 Meter hohen Gipfel in den Schweizer Voralpen. Dort angekommen, trug sie sich in ein rotes Buch ein und hinterliess ihre Kontaktdaten.
Zur Story