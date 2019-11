Tessin erhöht nach anhaltendem Regen Gefahrenstufe für Hochwasser

Der Oktober war warm und ziemlich nass (besonders im Tessin)

Der Monat Oktober hat der ganzen Schweiz reichlich Niederschläge beschert. Im landesweiten Mittel war er zudem auch der fünftwärmste Oktober seit Messbeginn im Jahr 1864.

In einzelnen Föhntälern der Alpennordseite wurde gar der mildeste oder zweitmildeste Oktober seit Messbeginn aufgezeichnet, wie MeteoSchweiz am Mittwoch mitteilte. Der Oktober ist damit laut Angaben der Meteorologen inzwischen der fünfte Monat in Folge mit deutlich überdurchschnittlicher Temperatur.

Mit 8,5 Grad Celsius im …