Schweiz

Tessin

Chefin des Flughafens Lugano tritt zum Jahresende zurück



Chefin des Flughafens Lugano tritt zum Jahresende zurück

Bild: KEYSTONE

Die Chefin der Betreibergesellschaft des Flughafens Lugano-Agno, Julia Detourbet, tritt zum Ende des Jahres zurück. Davide Pedroli werde die Position interimistisch übernehmen, wie die Luganeser Behörden am Freitag mitteilten. Pedroli ist ehemaliger kantonaler Delegierter für Zivilluftfahrt und Direktor des Flugplatzes Locarno.

Der Rücktritt sei auf persönliche Gründe zurückzuführen, heisst es weiter. Die Zeitung «Corriere del Ticino» schreibt von «Reibereien» mit Kollegen - hierzu gab es keinen Kommentar von den beteiligten Parteien.

Im Mai diesen Jahres hatte die Betreiberfirma des Flughafens in der Coronakrise das Handtuch geworfen, 41 Mitarbeitenden wurde gekündigt und nur 21 verblieben als Angestellte der Stadt Lugano am Flughafen. Die Stadtverwaltung hofft nun, dass der Übergang des Flughafens in private Hände bis zum Ende der Amtszeit von Pedroli im Juli 2021 abgeschlossen sein wird. Derzeit werden dazu Dossiers von sieben Investorengruppen geprüft. (aeg/sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

19 Ferienbilder, die vermutlich origineller sind als deine Monatliche Passagierzahlen am Flughafen Zürich von 1949 bis Mai 2020 Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter