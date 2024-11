Daisy hat alle Zeit der Welt, um mit Telefonbetrügern zu plaudern. screenshot: o2

Diese KI-Oma treibt Telefonbetrüger in den Wahnsinn

Der Mobilfunkanbieter O2 hat eine menschenähnliche KI entwickelt, die in Echtzeit Anrufe von Betrügern beantwortet und so deren Zeit verschwendet.

Daisy ist der Albtraum jedes Telefonbetrügers. Doch Daisy ist nicht aus Fleisch und Blut. Daisy ist eine menschenähnliche KI, die entwickelt wurde, um selbstständig Gespräche mit Telefonbetrügern zu führen und sie so lange wie möglich in der Leitung zu halten, um ihre Zeit zu verschwenden. Denn: Je länger die KI-Oma die Betrüger in sinnfreie Gespräche verwickelt, desto weniger können sie echte Menschen belästigen oder gar um ihre Ersparnisse bringen.

Die KI-Oma Daisy raubt Telefonbetrügern Zeit und Nerven Die KI Daisy gaukelt den Betrügern vor, ein leichtes Opfer zu sein. Video: YouTube/O2

Entwickelt wurde Daisy vom britischen Telekomanbieter O2. Die KI wurde darauf trainiert, dass sie den Betrügern vorgaukelt, ein perfektes Opfer zu sein. Daisy spielt also die herzensgute, ahnungslose Seniorin, um den Vorurteilen der Kriminellen zu entsprechen. In Tat und Wahrheit hält sie die Kriminellen zum Narren, indem sie in allen Details von ihrer Familie erzählt, über ihre Leidenschaft für das Stricken plaudert oder erfundene Bankangaben herausgibt.

Die KI verwickelt die Verbrecher laut O2 in endlose Gespräche, die 40 Minuten dauern können, bis die Anrufer entnervt auflegen. Und anders als die Telefonschwindler wird Daisy nie müde und kann gleichzeitig mit beliebig vielen Betrügern plaudern.



In einem Beispielvideo zeigt O2, wie Scam-Anrufer Daisy dazu bringen, eine gefälschte Web-Adresse in den Browser zu tippen, was zur Rückfrage der KI führt, ob es wirklich drei Ws und ein Punkt seien, die eingegeben werden müssten. Das Ziel der KI ist stets, das Gespräch mit unzähligen Rückfragen in die Länge zu ziehen.



Seit einigen Wochen im Einsatz

Daisy kann Anrufe 24 Stunden am Tag und vollständig autonom entgegennehmen. Damit sie überhaupt angerufen wird, würden zugehörige Telefonnummern auf Listen mit angeblich lohnenswerten Zielen hinzugefügt, die solche Betrüger verwenden. Daisy sei also noch «keine KI-Funktion, die O2-Kunden für ihre persönlichen Rufnummern verwenden können», schreibt das Techportal Golem.



Daisy schlägt die Telefonbetrüger laut O2 nicht nur mit deren eigenen Waffen. Sie helfe auch, die gängigen Taktiken der Betrüger aufzudecken. Dies wiederum helfe dem Mobilfunkanbieter, seine Kunden besser vor den immer neuen Maschen der Betrüger zu warnen.



Trainiert wurde die KI mithilfe von Jim Browning, einem nordirischen Software-Entwickler und Scam-Jäger, der auf YouTube für seine Aktionen gegen Telefonbetrüger bekannt wurde. Er hat sich schon vor Jahren zum Ziel gesetzt, die Betrüger aufzuspüren und zu identifizieren. Für Schlagzeilen sorgte er 2020, als er ein indisches Callcenter hackte, das sich auf betrügerische Anrufe spezialisiert hatte. Browning hatte sich in das Überwachungssystem der kriminellen Gruppe gehackt und konnte sie so bei ihrem Treiben beobachten.