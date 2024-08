Mutmassliches Telefonbetrüger-Paar hortet 1 Million in bar – Rentnerin lässt es auffliegen

Telefonbetrüger wollen eine Zürcherin um 18'000 Franken erleichtern. Eine mutmassliche Täterin ist zweifache Mutter. Sie sitzt in Untersuchungshaft, möchte aber zurück zu ihren Kindern. Jetzt hat das Bundesgericht einen Entscheid gefällt.

Kari Kälin / ch media

Das Ergebnis der Hausdurchsuchung: Bargeld im Wert von mehr als einer Million Franken wurde sichergestellt. bild: Stadtpolizei Zürich

Es ist Mittwochnachmittag, der 15. Mai, als ein unbekannter Mann eine Rentnerin in Zürich anruft. Er gibt sich als Polizist aus und weist die Frau an, 18'000 Franken abzuheben. Auf der Bank sei das Geld wegen unseriöser Mitarbeiter nicht mehr sicher, sie solle es der «Polizei» übergeben.

Es ist ein Plot, der unterdessen in Kinder-Kult-Krimihörspielen wie «TKKG» Eingang gefunden hat. Es ist die Masche der Enkeltrickbetrüger, die Comedian und «Izzy»-Reporter Cedric Schmid in einem Kultfilm anschaulich dokumentiert hat. Die Betrügerinnen und Betrüger geben sich als Autoritätsperson oder Familienmitglied aus, überbringen eine Schocknachricht, setzen ihre Opfer, meist alleinstehende und ältere Menschen, emotional und zeitlich unter Stress, kassieren ab und ziehen von dannen. Die Telefonbetrüger sind unterschiedlich organisiert und strukturiert. Oft agieren die Hauptverantwortlichen aus dem Ausland.

Zunächst scheint auch der Versuch vom 15. Mai zu klappen, wie aus einer Medienmitteilung der Stadtpolizei Zürich hervorgeht: Die Rentnerin beschafft sich auf Geheiss des falschen Polizisten das Bargeld. Doch dann wird sie misstrauisch und kontaktiert die richtige Polizei. Ein Mitarbeiter der Notrufzentrale klärt sie auf: Die richtige Polizei stellt nie via Telefon Geldforderungen, es handelt sich um Betrug.

Kurze Zeit später erwischt die Stadtpolizei Zürich einen 34-jährigen Schweizer, der das Geld bei der Rentnerin abholen will; der Kurier ist schachmatt. Jetzt übernehmen verdeckte Fahnder den Weitertransport des Geldes. Über ein Smartphone werden sie angewiesen, die Banknoten von Zürich nach Gränichen in den Kanton Aargau zu bringen. Am vereinbarten Übergabeort nehmen sie einen 48-jährigen Syrer fest. Seine Ehefrau, eine 34-jährige Montenegrinerin, kommt sofort nach Hause, als sie von der Festnahme erfährt. Auch sie wird festgenommen, mit rund 2500 Franken Bargeld in der Tasche. Sie wird später sagen, die hohe Summe stamme aus ihren Tageseinkünften als Reinigungskraft - was die Strafverfolgungsbehörden nicht abnehmen.

Eine Geldzählmaschine in der Tiefgarage

Eine anschliessende Hausdurchsuchung erhärtet den Verdacht: Hier sind möglicherweise professionelle Telefonbetrüger am Werk. Die Polizei findet in einer Schlafzimmerschublade 715'000 Euro und 305'640 Franken in bar. In der Tiefgarage kommt eine elektrische Geldzählmaschine zum Vorschein, im Büro der Frau ein Softair-Revolver. Auf ihrem abgelaufenen montenegrinischen Notpass finden sich handschriftliche Notizen wie: 105 × 1000, 26 × 200, 28 × 100 etc. Die Strafverfolgungsbehörden vermuten: Da hat jemand Buch geführt über die Einkünfte aus Telefonbetrug.

Für das Zwangsmassnahmengericht reichen diese Indizien, um die Ehefrau genau wie ihren Mann in Untersuchungshaft zu setzen. Sie hingegen bestreitet, etwas von den mutmasslich kriminellen Aktivitäten ihres Gatten gewusst zu haben.

So handelt man richtig bei Schockanrufen Die Schweizerische Kriminalprävention hält fest: Es ist wichtig, den Moment des Schocks zu durchbrechen. Am besten sei es, den Hörer sofort aufzulegen und das sich angeblich in Notlage befindende Familienmitglied zu kontaktieren. Wichtig zu wissen auch:



- Die Polizei stellt nie via Telefon Geldforderungen.



- Nach einem Schockanruf sollte man umgehend die Polizei anrufen.



- Auch wenn man bereits Opfer geworden ist, sollte man nicht aus Scham von einer Anzeige absehen.



In einem Urteil vom 12. Juli hat jetzt aber das Bundesgericht die Beschwerde der Frau gegen die Untersuchungshaft abgelehnt. Für die Richter in Lausanne ist klar, dass im Fall einer Haftentlassung Kollusionsgefahr besteht. Dass die Frau noch unbekannte Mittäter warnen und dazu ermuntern könnte, ihren Beitrag zum Betrug zu verneinen und vollständig dem Ehemann anzulasten. Dass sie Mittäter auffordern könnte, Bargeld aus Telefonbetrug zu verstecken. Dass sie letztlich die Bemühungen der Staatsanwaltschaft, weitere Personen im Betrügernetzwerk zu identifizieren, sabotieren könnte.

Mutter von zwei Schulkindern

Der Fall ist tragisch für die beiden sieben und neun Jahre alten Kinder des Ehepaars: Sie müssen derzeit ohne ihre Eltern leben. Die Mutter argumentierte, allein wegen ihrer Kinder habe sie kein Interesse, irgendwelche Spuren zu verwischen. Das Bundesgericht sieht es genau umgekehrt: Mit Blick auf die Betreuung ihrer Kinder habe sie vielmehr einen erheblichen Anreiz, ihren Beitrag am Betrug herunterzuspielen und entsprechend auf das Strafverfahren einzuwirken. Ihr stehe die Möglichkeit offen, ein Gesuch zu stellen, damit ihre Kinder sie im Gefängnis besuchen dürfen.

Telefonbetrug nimmt weiter zu

Trotz Präventionsbemühungen und medialer Dauerpräsenz des Phänomens fallen immer mehr Menschen auf den Trick mit den sogenannten Schockanrufen herein. Gemäss der Schweizerischen Kriminalprävention, einer interkantonalen Fachstelle, wurden allein bis im September im Jahr 2023 schweizweit mehr als 2800 Schockanrufe oder Enkeltrickbetruge registriert - dreimal so viele wie im Vorjahr. Allein die Kantonspolizei Zürich vermeldet für das vergangene Jahr 188 vollendete Telefonbetrugsfälle. Die Schadenssumme: 5'860'000 Franken. (aargauerzeitung.ch)