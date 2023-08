Der Thurgau verankert die schwarze Liste der säumigen Krankenkassen-Zahler im Gesetz

In Graubünden, Schaffhausen, Solothurn und St. Gallen wurde das Instrument wieder abgeschafft. In St. Gallen kamen die Behörden zum Schluss, die schwarze Liste bringe keine Verbesserung der Situation. Als einziger Kanton hatte der Thurgau auch eine schwarze Liste für Minderjährige geführt, darauf aber seit 2021 wieder verzichtet.

Sie machte sich in der Botschaft für die schwarze Liste stark und unterstrich das Vorgehen mit Zahlen: Ende 2015 waren 8786 säumige Prämienzahler darauf erfasst. Bis Ende 2021 ging diese Zahl auf 4688 zurück. Bisher regelte der Kanton sein Vorgehen in einer Verordnung.

In einem Case Management können die Thurgauer Gemeinden Personen auf der schwarzen Liste begleiten. So würden sie frühzeitig von deren finanziellen Problemen erfahren und könnten Unterstützung organisieren, bevor Verlustscheine entstünden, argumentierte die Regierung.

Der Thurgauer Grosse Rat hat die schwarze Liste säumiger Krankenkassen-Prämienzahler mit der Schlussabstimmung am Mittwoch definitiv ins kantonale Krankenversicherungs-Gesetz überführt. Im Thurgau wird von einer Erfolgsgeschichte gesprochen. Andere Kantone sind jedoch von diesem Weg abgerückt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bencic scheitert an Qualifikantin +++ YB in den CL-Playoffs gegen Maccabi Haifa

Tod in Zeitlupe – 2 Jahre Leben unter dem Taliban-Regime

Das steckt hinter «Painkiller», der Netflix-Serie über die Opioid-Epidemie in den USA

Diese Frau verlor in zwei Jahren 25 Milliarden Franken

Das Sektendrama in Kenia – und die Krux der Kinder mit dem vierten Gebot

Bio-Laden in Wetzikon droht mit irren Strafen – das steckt dahinter

Damit du es nicht anhören musst: Das neue SVP-Tanzvideo in 13 Gifs 🙉

Nun meldet sich «We Are Family»-Komponist Nile Rodgers mit klaren Worten zum SVP-Song

Drei Gäste sterben bei Essen in Australien, die Köchin überlebt – der Fall in 5 Punkten

Jetzt geht es dem europäischen Fussball an die Substanz

Nun meldet sich «We Are Family»-Komponist Nile Rodgers mit klaren Worten zum SVP-Song

Ein Weltstar legt sich mit der SVP an. Nile Rodgers will als Komponist von «We Are Family», dass die Partei ihren Wahlkampfsong nicht mehr verwenden darf.

Der Streit um das SVP-Wahlvideo geht in die nächste Runde. Nun hat sich auch Nile Rodgers gemeldet. Er ist der Komponist von «We Are Family». Jener Song, an den der Wahlkampfschlager «Das isch d'SVP!» im Refrain verdächtig erinnert. Der Amerikaner gilt als einer der wichtigsten Produzenten der Disco-Ära. Er schreibt auf dem Kurznachrichtendienst X (zuvor Twitter):