Tierschutz-Aktivist wegen Hausfriedensbruch vor Gericht – Vorwürfe seien «absurd»

Der Präsident der Organisation «Tier im Fokus» (TIF), Tobias Sennhauser, muss sich am Mittwoch vor dem Regionalgericht in Burgdorf BE verantworten. Ihm wird vorgeworfen, sich im Herbst 2017 für verdeckte Recherchen mehrfach illegal Zugang zu Hühnerfarmen verschafft zu haben.

Legehennen in einem einem Huehnerstall, 9. Dezember 2021. Bild: keystone

Er habe nichts zu verbergen, erklärte Sennhauser in einer Mitteilung. Er habe «Missstände» in den Hühner-Mastanlagen mit der Kamera dokumentiert, weil die Behörden «untätig» geblieben seien.

Die Anklage lautet auf Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz. Zur Verhandlung vor Gericht kommt es, weil der Beschuldigte einen entsprechenden Strafbefehl der Staatsanwaltschaft angefochten hatte.

Vorwürfe seien «absurd»

Den Vorwurf der Sachbeschädigung weist der Beschuldigte zurück: Er habe sich durch offene Türe und Zäune Zutritt verschafft. Geradezu «absurd» sei der Vorwurf der Tierquälerei. Mit dem Argument, dass verdeckten Ermittlungen die Tiere «stressen» würde, «wäre jede Tierschutzkontrolle illegal».

Der «Fleischlobby» wirft Sennhauser vor, mit der Strafanzeige gegen ihn von «den Missständen in der Massentierhaltung ablenken» zu wollen. Zudem sei die Hausdurchsuchung für ihn ein «traumatisches Erlebnis» gewesen. Der Tierschutzaktivist kündigte bereits im Vorfeld an, eine allfällige Verurteilung vor Obergericht anzufechten.

(yam/sda)