Beide Basel bereiten Massnahmen gegen den Japankäfer vor – das ist vorgesehen

Der Nationalrat sagt dem Japankäfer den Kampf an

Ende Juni 2024 entdeckten die Behörden in der Brüglingerebene bei den Fussballfeldern St. Jakob eine Japankäfer-Population, anschliessend auch an anderen Stellen rund um Basel. Damals verordneten beide Basel Massnahmen zur Bekämpfung des Insekts. (sda)

Sollte die Allgemeinverfügung nach dem ersten Auftauchen des Käfers in Kraft treten, so gilt ein Bewässerungsverbot für Rasen- und Grünflächen bis Ende September. Damit sollen die Flächen für Japankäferweibchen unattraktiv werden, die ihre Eier bevorzugt auf feuchten Wiesen ablegen. Das Giessen von Blumen und Gemüse ist weiterhin erlaubt.

Die Kantone Basel-Stadt und Baselland bereiten Massnahmen gegen die Ausbreitung des Japankäfers vor. Sobald ein erster Käfer gefunden wird, soll eine neue Allgemeinverfügung mit einem Bewässerungsverbot in Kraft treten. Diesmal mit einer Ausnahme für Sportrasen, wie die Kantone am Montag mitteilten.

SÄUGETIERE:[/strong] [strong]Sikahirsch (Cervus nippon) Die Hirschart aus Ostasien ist ein Neozoon und wird als invasive Art eingestuft, weil sie sich in seltenen Fällen mit dem heimischen Rothirsch paart und dadurch genetisch vermischt. Das reine Rotwild verschwindet dadurch; nur die «Hybridart» überlebt.

Invasive Tierarten in der Schweiz

