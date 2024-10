«Leider müssen wir euch die traurige Nachricht übermitteln, dass das Weibchen Rupert verstorben ist. Rupert wurde im letzten Jahr eine kleine Berühmtheit, als sie zusammen mit ihrem Partner Enea erfolgreich in der Schweiz gebrütet hat. Am Mittwoch Morgen übermittelte uns ihr Sender dann die traurige Nachricht, dass Rupert nicht mehr am Leben ist.»

Facebook-Post Waldrappteam