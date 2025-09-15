recht sonnig26°
DE | FR
burger
Schweiz
Tourismus

Schweizer Hotels verzeichen auch im August mehr Übernachtungen

Die Luzerner Hotels National, Palace und Montana am Luzerner Seebecken am Mittwoch, 4. Maerz 2020 in Luzern. Das Coronavirus setzt die Schweizer Tourismusbranche unter Druck. Auf einen Schlag fehlen d ...
Das Wachstum der Logiernächte verdankt sich vor allem ausländischen Gästen.Bild: KEYSTONE

Schweizer Hotels verzeichnen auch im August mehr Übernachtungen

15.09.2025, 16:5115.09.2025, 16:51
Mehr «Schweiz»

Die Schweizer Hotels haben auch im Monat August mehr Gäste beherbergt als im Vorjahr. Gemäss einer ersten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) vom Montag nahm die Zahl der Logiernächte um 2,3 Prozent zu. Damit setzt sich der positive Trend der Vormonate fort.

Getragen wurde das Wachstum von den internationalen Gästen, die 5,2 Prozent mehr Übernachtungen buchten als im Vorjahresmonat. Dagegen verzeichneten die Schweizer Gäste einen Rückgang um 1,1 Prozent.

Von Januar bis Ende Juli hatte die Branche bereits 25,3 Millionen Logiernächte (+1,6%) registriert. Mit den nun veröffentlichten August-Zahlen liegt die Hotellerie klar auf Kurs, den Rekord von 42,8 Millionen Übernachtungen aus dem Vorjahr erneut zu übertreffen.

Eine zweite Schätzung zu den August-Zahlen wird das BFS am 22. September publizieren, die definitiven und absoluten Werte für Januar bis August folgen am 3. Oktober. (sda/awp)

Mehr zum Thema:

Schweizer Tourismus steht vor einem Rekordsommer
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 7
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Virales Video: Frau wird in Zürcher Tram von Mann ins Gesicht geschlagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Vance will Folge von Kirk-Podcast moderieren +++ Trump deutet Einigung über Tiktok an
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistkommentiert
1
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
2
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
3
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
4
Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen
5
«Kämpft oder sterbt»: Elon Musk befeuert rechte Riesendemo in London
Meistgeteilt
1
Würfel, Kraftwerke, Kanäle – 7 Mega-Bauwerke, an denen 2025 gearbeitet wird
2
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
3
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
4
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
5
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
Die neue Bankenpartei: Die Grünliberalen lösen die FDP ab
Im Milliarden-Machtkampf zwischen Bundesrat und UBS stellen sich grosse Teile des Freisinns hinter Karin Keller-Sutter. Die FDP kämpft auch gegen das Image als Handlangerin der UBS. In die Bresche springt nun eine andere Partei.
Die FDP steht traditionell den Banken nahe. Diese Nähe war für die Partei in den letzten Jahren ein Problem. 2008 musste der Staat die UBS retten. Und 2023 orchestrierte der Bund den Untergang der Credit Suisse. Die UBS musste die gescheiterte Bank übernehmen, um Schlimmeres abzuwenden. Die beiden Bankendebakel färbten auf das Image der FDP ab.
Zur Story