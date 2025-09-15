Schweizer Hotels verzeichnen auch im August mehr Übernachtungen

Das Wachstum der Logiernächte verdankt sich vor allem ausländischen Gästen.Bild: KEYSTONE
15.09.2025, 16:5115.09.2025, 16:51
Die Schweizer Hotels haben auch im Monat August mehr Gäste beherbergt als im Vorjahr. Gemäss einer ersten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) vom Montag nahm die Zahl der Logiernächte um 2,3 Prozent zu. Damit setzt sich der positive Trend der Vormonate fort.
Getragen wurde das Wachstum von den internationalen Gästen, die 5,2 Prozent mehr Übernachtungen buchten als im Vorjahresmonat. Dagegen verzeichneten die Schweizer Gäste einen Rückgang um 1,1 Prozent.
Von Januar bis Ende Juli hatte die Branche bereits 25,3 Millionen Logiernächte (+1,6%) registriert. Mit den nun veröffentlichten August-Zahlen liegt die Hotellerie klar auf Kurs, den Rekord von 42,8 Millionen Übernachtungen aus dem Vorjahr erneut zu übertreffen.
Eine zweite Schätzung zu den August-Zahlen wird das BFS am 22. September publizieren, die definitiven und absoluten Werte für Januar bis August folgen am 3. Oktober. (sda/awp)
