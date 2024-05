Mail geleakt: Auch Nathalie Wappler will nicht SRG-Chefin werden

SRF-Chefin Nathalie Wappler will nicht Generaldirektorin der SRG werden. Wie «20 Minuten» berichtet , geht dies aus einer internen Mail hervor, welche der Zeitung vorliegt. Wappler schreibt darin, sie stehe für den Job nicht zur Verfügung. Sie habe sich bereits zu Beginn des Rekrutierungsprozesses aus dem Rennen genommen. Warum Wappler kein Interesse am Job hat, bleibt unklar.

Darum schwächelt das E-Auto in der Schweiz

Das Interesse an E-Autos hat sich eingetrübt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Blick in E-Auto-Pionierländer zeigt jedoch: Das Elektroauto wird sich durchsetzen.

In der Schweiz nimmt das Interesse an Elektroautos kaum zu. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Analyse des Vergleichsportals «bonus.ch». Die Elektrifizierung der Mobilität auf Schweizer Strassen sei ins Stocken geraten, so das Fazit.