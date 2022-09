Radio- und TV-Gebühr bleibt bei 335 Franken pro Jahr

Der Bedarf an Mitteln werde gemäss Prognosen des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) etwas schneller steigen als die Erträge, was hauptsächlich auf den Teuerungsausgleich zurückzuführen sei, teilte der Bundesrat mit. Die Differenz sei jedoch gering und rechtfertige daher keine Anpassung der Abgabehöhe.

Die umstrittene Abgabe der Bürgerinnen und Bürger für Radio und Fernsehen in der Schweiz wird weder erhöht noch gesenkt. Sie beträgt in den nächsten zwei Jahren weiterhin 335 Franken pro Jahr. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen.

