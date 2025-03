Die Sendung ist seit 1967 ein fester Bestandteil des Programms im ZDF. Bild: keystone

«Aktenzeichen XY» kehrt nach 20 Jahren ins Schweizer TV zurück

Michelle Nuhn / watson.de

«Tatort», «Das Traumschiff» oder auch «Sturm der Liebe»: allesamt Formate, die bereits seit Jahren fest im Programm der öffentlich-rechtlichen Sender etabliert sind. Ähnlich verhält es sich mit einer Sendung, die zwar keineswegs fiktiv ist, den Zuschauerinnen und Zuschauern ihre Fälle jedoch mithilfe von Kurzfilmen nahebringt. Die Rede ist natürlich von «Aktenzeichen XY». Sie gilt seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 1967 als eine der erfolgreichsten Fahndungssendungen im deutschen Fernsehen.

Die Sendung war schon einmal im Schweizer Fernsehen zu sehen. Vor über 20 Jahren beendete man dann jedoch die Zusammenarbeit. Umso mehr überrascht es, dass «Aktenzeichen XY» schon bald sein Comeback feiern wird.

«Aktenzeichen XY» feiert Comeback nach über 20 Jahren

In Deutchland geniesst «Aktenzeichen XY» grosse Beliebtheit und konnte dadurch schon einige Erfolgserlebnisse verzeichnen. Seit 2002 führt Moderator Rudi Cerne durch die Sendung, klärt über sowohl alte als auch aktuelle Kriminalfälle auf. Von Raub, über Körperverletzung bis hin zu Vermisstenfällen: die Kripo wandte sich schon mit zahlreichen ungeklärten Vergehen an die Produktion im ZDF.

Von 1968 bis 2003 entstand die Sendereihe zudem einst in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Fernsehen ORF sowie ab 1969 mit dem Schweizer Fernsehen SRF als Eurovisionssendung. Nach dem Ausstieg aus der TV-Fahndung wird eine der bevorstehenden Folgen allerdings parallel zu seinem gewohnten Sendeplatz im ZDF auch in der Schweiz zu sehen sein.

Es ist das erste Mal nach über 20 Jahren, dass «Aktenzeichen XY» dort wieder ausgestrahlt wird. So wird der Sender SFR 1 die für den 26. März geplante Ausgabe zeigen, wie das ZDF in einer Pressemitteilung bekanntgab.

Franz Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I und Stellvertretender Programmdirektor des ZDF, blickt der erneuten Zusammenarbeit positiv gestimmt entgegen:

«Wir freuen uns, dass der SRF, mehr als zwanzig Jahre nach der letzten 'Aktenzeichen XY... ungelöst'-Übertragung im Schweizer Fernsehen, mit dem Wunsch an uns herangetreten ist, die kommende Sendung in der Primetime und parallel zur ZDF-Ausstrahlung zu zeigen.»

Schweizer Fall sorgt für Zusammenarbeit mit ZDF

Hintergrund der Wiederaufnahme der Kooperation zwischen den beiden Sendern ist ein besonderer Fall. So werde in der Sendung von Ende März unter anderem ein Vergehen aus der Schweiz behandelt. 2014 kam es zum Mord an einer Prostituierten vom Luzerner Strassenstrich. Bis heute konnte dieser nicht aufgeklärt werden, gilt inzwischen als sogenannter «Cold Case».

Ob es also vielleicht bald zum erhofften Durchbruch kommt, wird sich zeigen. Dass «Aktenzeichen XY» auch zukünftig nicht nur ungeklärte Straftaten in Deutschland ins Auge fassen will, kündigte sich bereits Anfang des Jahres an. Verantwortliche des ZDF erklärten laut «Dwdl», dass das Universum weiter ausgebaut werden soll. Unter anderem von einem Spezial mit internationalerem Bezug auf die Hauptsendung war die Rede.