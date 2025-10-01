freundlich13°
DE | FR
burger
Schweiz
Uber

Uber expandiert in der Zentral- und der Nordostschweiz

Uber expandiert in der Zentral- und der Nordostschweiz

01.10.2025, 13:3401.10.2025, 13:34

Der US-Fahrdienst Uber bietet neu Fahrten in der Zentral- und der Nordostschweiz an. Ab sofort können auch in den Kantonen Glarus, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie in den beiden Appenzell Fahrten bestellt werden.

epa12285440 Uber Technologies Inc., signage on one of the campus buildings at the company?s headquarters in San Francisco, California, USA, 05 August 2025. Uber is scheduled to release their earnings ...
Die Expansion folgt auf eine grosse Nachfrage nach zusätzlicher Mobilität. (Symbolbild)Bild: keystone

Uber werde zunächst sein Kernprodukt UberX lancieren und damit Einwohnenden, Pendlerinnen und Pendlern sowie Touristinnen und Touristen Transportmöglichkeiten anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Fahrten werden von ausgebildeten Berufschauffeuren mit gültiger Taxi- oder Limousinenbewilligung durchgeführt.

Die Expansionsstrategie verfolge das Ziel, der Nachfrage nach zusätzlichen Mobilitätslösungen, insbesondere in beliebten Tourismusregionen, gerecht zu werden, schrieb Uber. (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fahrdienst Uber
1 / 13
Fahrdienst Uber
Die Taxi-App Uber ist u. a. in Zürich, Genf und Basel aktiv.
quelle: keystone / steffen schmidt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dylan O'Brien im Interview über Therapie
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Russischer Besatzungsfunktionär stirbt nach ukrainischem Drohnenschlag
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
5
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
Nach Zeitumstellung landen mehr Menschen im Notfall
Die Zeitumstellung bringt nicht nur unsere innere Uhr durcheinander. Neue Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen, dass sie auch das Gesundheitssystem belasten.
Am 26. Oktober ist es wieder so weit: Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt. Zwar können wir länger schlafen, doch selbst diese Zeitumstellung hat gesundheitliche Folgen: Sie beeinflusst unsere Gesundheit und die Fälle auf den Notfallstationen.
Zur Story