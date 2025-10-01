Uber expandiert in der Zentral- und der Nordostschweiz

Mehr «Schweiz»

Der US-Fahrdienst Uber bietet neu Fahrten in der Zentral- und der Nordostschweiz an. Ab sofort können auch in den Kantonen Glarus, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie in den beiden Appenzell Fahrten bestellt werden.

Die Expansion folgt auf eine grosse Nachfrage nach zusätzlicher Mobilität. (Symbolbild) Bild: keystone

Uber werde zunächst sein Kernprodukt UberX lancieren und damit Einwohnenden, Pendlerinnen und Pendlern sowie Touristinnen und Touristen Transportmöglichkeiten anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Fahrten werden von ausgebildeten Berufschauffeuren mit gültiger Taxi- oder Limousinenbewilligung durchgeführt.

Die Expansionsstrategie verfolge das Ziel, der Nachfrage nach zusätzlichen Mobilitätslösungen, insbesondere in beliebten Tourismusregionen, gerecht zu werden, schrieb Uber. (sda/awp)