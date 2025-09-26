wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Genf

Trinkwasser aus Genfersee hat zu hohe Konzentration von Schadstoffen

Des personnes profitent de la meteo clemente, pour prendre le soleil au bord du Lac Leman, ce dimanche 22 avril 2018 a Geneve. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
Im Trinkwasser aus dem Genfersee wurde ein erhöhter Gehalt an 1,2,4-Triazol festgestellt.Bild: KEYSTONE

Zu hohe Konzentration von Schadstoffen im Trinkwasser aus Genfersee

26.09.2025, 13:1826.09.2025, 13:18

Im Trinkwasser aus dem Genfersee hat es einen zu hohen Gehalt an 1,2,4-Triazol. Proben im Sommer haben gezeigt, dass der gemessene Wert über den eidgenössischen Normen für die Trinkwasserqualität liegt. Die betroffenen Kantone – Genf, Waadt und Wallis – suchen nun eine Lösung für das Problem.

In einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Freitag betonen sie, dass das 1,2,4-Triazol in den gemessenen Konzentrationen kein nachgewiesenes Gesundheitsrisiko für die Konsumentinnen und Konsumenten darstelle. 1,2,4-Triazol ist ein Bestandteil von Arzneimitteln und Agrochemikalien. Es kann auch aus dem Abbau von Pestiziden, Bioziden oder Medikamenten stammen.

Kürzlich durchgeführte Analysen der Kantonschemiker von Genf und Waadt im Trinkwasserversorgungsnetz des Genfersees ergaben einen durchschnittlichen Gehalt an 1,2,4-Triazol von 0,7 Mikrogramm pro Liter. Laut einer französischen Untersuchung beläuft sich der gesundheitlich unbedenkliche Verzehrwert auf 51 Mikrogramm pro Liter über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Wasser weiterhin trinkbar

Dieser Grenzwert, der mehr als fünfzigmal höher ist als die gemessenen Mengen, zeige, dass Leitungswasser weiterhin trinkbar sei, heisst es im Communiqué weiter.

Aufgrund des Vorsorgeprinzips haben die betroffenen Kantone dennoch Massnahmen ergriffen. So prüfen die Versorger derzeit Möglichkeiten zur Änderung der Trinkwasseraufbereitung, um sicherzustellen, dass das Wasser den Bundeswerten entspricht.

Untersuchungen im Wallis haben ergeben, dass die Emissionsquelle dieser Substanz grösstenteils die Industrie und nicht die Landwirtschaft ist. Der Kanton Wallis hat von den betroffenen Unternehmen die Einführung von Massnahmen verlangt, um eine Überschreitung des vom Bund festgelegten Grenzwerts für Trinkwasser zu vermeiden.

Bisherige, entlang der Rhone durchgeführte Analysen haben gezeigt, dass die Emissionen von 1,2,4-Triazol hauptsächlich aus dem Chemiewerk in Monthey stammen. Die Trinkwassernetze in der Rhoneebene von Visp bis Collombey sind nicht von dieser Substanz betroffen.

Die Waadtländer Unternehmen, die diesen Stoff im Einzugsgebiet des Genfersees verwenden oder entsorgen könnten, wurden ebenfalls kontaktiert. Keines von ihnen verwendet oder entsorgt diesen Stoff. (sda)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Schweizer Grundwasser wird wärmer – irgendwann braucht es womöglich Chlor
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die (un-)attraktivsten Gemeinden der Schweiz 👀 🏘️
1 / 4
Das sind die (un-)attraktivsten Gemeinden der Schweiz 👀 🏘️
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Skateboard-Profi knackt zwei Weltrekorde
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
2
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
3
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
Netanjahus UN-Rede über Lautsprecher auch in Gaza zu hören
2
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
3
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur +++ Saliba verlängert bei Arsenal
4
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
5
Der Brexit ist die «Wunderwaffe» gegen die 10-Millionen-Initiative
Meistgeteilt
1
«Fall Winterthur» – es ist Zeit, die Ligen endlich neu zu denken
2
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
3
Kevin Fialas Frau Jessica verrät sein grösstes Talent 🙉
4
Gute Neuigkeiten aus der Medizin: Huntington-Krankheit erstmals erfolgreich behandelt
5
Bund bewilligt Abschüsse von Wölfen aus 21 Rudeln
Schweizer bleiben zweitreichstes Volk
Die Weltbevölkerung ist im Jahr 2024 vermögender geworden. Mit einem Anstieg der gesamten Finanzanlagen um 8,4 Prozent auf 269 Billionen Euro lag das Wachstum gar höher als im bereits starken Vorjahr (+8,0%). Die Schweiz bleibt mit Blick auf das Nettovermögen im internationalen Vergleich auf Platz zwei.
Zur Story