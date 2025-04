Nichts mit Flugscham: Es wird wieder so viel geflogen wie vor der Corona-Pandemie

Trotz Klimakrise: Junge Städter fliegen am häufigsten in die Ferien

Auf den Rängen zwei und drei folgen der Dubai International Airport und der Dallas Fort Worth International Airport. Insgesamt liegen 4 der Top-10-Flughäfen mit dem grössten Passagieraufkommen in den USA. Sämtliche Top-Ten-Flughäfen verzeichneten 2024 zudem ein Plus gegenüber dem Vorjahr.

Dieser Fast-Crash am Flughafen von Chicago lässt dir das Blut in den Adern gefrieren ...

Dieses Hirn steckt hinter Putins Völkermord

Der Philosoph Alexander Dugin gilt als der neue Rasputin im Kreml.

Einmal mehr hat Russland eine Stadt in der Ukraine mit Marschflugkörpern und Raketen angegriffen. Am Wochenende wurden in der Grenzstadt Sumy mindestens 34 Zivilisten getötet, darunter zwei Kinder. Dass dieser Angriff am Palmsonntag erfolgte, einem christlichen Feiertag, beweist einmal mehr die Perversion des russischen Überfalls, geben doch Wladimir Putin & Co. vor, mit ihrem Vorgehen das christliche Abendland retten zu wollen.