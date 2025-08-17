Tödlicher Crash in der Waadt – Pilot verliert Leben beim Anflug

Mehr «Schweiz»

Beispiel einer einmotorigen Aerospool WT-9 Dynamic LSA aus slowakischer Produktion (Symbolbild). Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/Aerospool_WT9

Ein Pilot ist am Samstag bei einem Flugunfall in Valeyres-sous-Rances VD gestorben. Das Kleinflugzeug stürzte gemäss der Polizei aus noch ungeklärten Gründen auf ein Feld ab.

Der in Yverdon-les-Bains VD wohnhafte 67-jährige Mann schleppte mit seinem Flugzeug am Samstag mehrere Segelflugzeuge vom örtlichen Flugplatz in die Luft, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Er habe mehrere solche Manöver durchgeführt und habe sich alleine an Bord befunden. Aus ungeklärten Gründen konnte der Pilot nicht zum Flugplatz zurückfliegen und stürzte ab.

Die Bundesanwaltschaft hat als zuständige Behörde eine Strafuntersuchung eröffnet, wie die Polizei weiter mitteilte. Zudem werde die schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) zum Unfall ermitteln. (sda)