Mehr als zwei Stunden Wartezeit wegen Stau vor Gotthard-Nordportal

Einmal mehr ist es auf der wichtigsten Nord-Süd-Achse durch die Schweiz zu kilometerlangen Staus gekommen. So mussten sich Reisende auf der Fahrt in den Süden am Samstagnachmittag über zwei Stunden gedulden, um durch den Gotthard-Strassentunnel zu fahren.

Die Staulänge zwischen Erstfeld und Göschenen erreichte am Samstagnachmittag bis zu 13 Kilometer, wie der Touring Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X bekanntgab. Bereits am Freitagnachmittag standen die Autos vorübergehend ebenfalls auf einer Länge von 13 Kilometern vor dem Gotthard-Nordportal Stossstange an Stossstange.

Doch auch in Fahrtrichtung Nord wurde die Wartezeit für die Durchfahrt durch den 16,9 Kilometer langen Strassentunnel am Samstag zur Geduldsprobe. Am frühen Nachmittag mussten sich Autofahrende eine Stunde und 40 Minuten vor dem Gotthard-Südportal gedulden. Die Staulänge zwischen Faido und dem Rastplatz Dosierstelle Airolo im Tessin erreichte wegen Verkehrsüberlastung zehn Kilometer. (sda)