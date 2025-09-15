recht sonnig20°
DE | FR
burger
Schweiz
USA

UBS bespricht Szenarien mit US Administration

epa11830358 A person passes the logo of the Swiss bank UBS on the former main building of Credit Suisse on Paradeplatz in Zurich, Switzerland, 17 January 2025. The headquarters of Credit Suisse was lo ...
Die UBS hat nach dem Fall der Credit Suisse deren Kunden übernommen. Bild: keystone

Die UBS sieht sich nach Alternativen um – und trifft sich mit der US-Regierung

15.09.2025, 10:2415.09.2025, 10:25
Mehr «Schweiz»

Die Schweiz will neue, strengere Kapitalanforderungen für die UBS einführen. Diese sind die Reaktion auf die Credit-Suisse-Übernahme und der Wunsch nach erhöhter Bankenstabilität.

Die Schweizer Grossbank UBS will die höheren Kapitalanforderungen der Schweiz jedoch abwenden. So sieht sie sich bereits nach einem Ausweg um, falls ihr geplantes Lobbying in Bundesbern scheitert.

Die neuen Vorschriften hätten gemäss der UBS zur Folge, dass sie ihre Kapitalpuffer um 26 Milliarden US-Dollar aufstocken müssten. Dies würde ihre globale Wettbewerbsfähigkeit einschränken, wie die UBS sagt.

Austausch mit den USA

Erst kürzlich sollen sich UBS-Führungskräfte mit Vertretern der US-Regierung getroffen haben. In diesem Austausch soll ein Strategiewechsel besprochen worden sein. Dieser könnte den Kauf einer US-Bank oder eine Fusion der UBS mit einer US-Bank beinhalten, wie die «New York Post» berichtet.

Es soll auch darüber nachgedacht werden, den UBS-Hauptsitz von Zürich nach New York zu verlegen.

Aus Sicht der USA wäre der Zuzug der Schweizer Grossbank ein Gewinn. Aus der Sicht der Schweiz jedoch weniger. Bundesrätin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter sagte bei der Präsentation der geplanten Kapitalvorschriften im Juni 2025, dass die Schweiz zu verlassen ein Entscheid der UBS sei.

Sergio P. Ermotti, Group Chief Executive Officer of Swiss bank UBS speaks during a delegates&#039; meeting of the FDP party of the Canton of Zurich on Tuesday April 8, 2025 in Zurich, Switzerland. (KE ...
CEO der UBS, Sergio Ermotti.Bild: keystone

Die Medienstelle der UBS hat sich gegenüber der «New York Post» nicht zum Strategiewechsel geäussert. Gegenüber «Bloomberg» hat sie auf Sergio Ermottis jüngste Aussagen verwiesen.

Ermotti sagte in einem Interview mit «Bloomberg» am 11. September, dass er noch nicht vorhätte, den Hauptsitz der UBS zu verlegen. Weiter sagte er aber, dass die UBS im Fall von höheren Kapitalvorschriften darüber nachdenken müsse, wie sie die Interessen der Aktionäre schützen müsse. (nib)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Emmys 2025
1 / 13
Emmys 2025

Auf dem roten Teppich der Emmy Awards zeigen sich die Stars wieder in Glitzer und Glamour. Jenna Ortega kommt in einem Hauch von Nichts.
quelle: keystone / jae c. hong
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Angst vor dem Erbrechen - Sarah erzählt von ihrer Emetophobie
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Tatverdächtiger kooperiert nicht +++ Kreml: Tod von Kirk ist Folge von Polarisierung
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistkommentiert
1
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
2
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
3
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
4
«Kämpft oder sterbt»: Elon Musk befeuert rechte Riesendemo in London
5
Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen
Meistgeteilt
1
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
2
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
3
Chiefs verlieren Super-Bowl-Revanche +++ 17-Jährige gewinnt WTA-500-Turnier
4
Young Tom Morris gelingt das erste Hole-in-one in der Geschichte des Golfsports
5
Wolfsrudel schrecken die Schweiz auf – weil sie plötzlich Rinder reissen
Lastwagenchauffeur bei Selbstunfall in Biberist SO schwer verletzt
Ein 50-jähriger Lastwagenchauffeur hat sich am Freitagnachmittag bei einem Selbstunfall auf der A5 bei Biberist SO schwer Verletzungen zugezogen. Die Ambulanz lieferte ihn ins Spital ein, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte.
Zur Story